Ida Platano appena sveglia: com’è la dama di Uomini e Donne lontana da make up e luci

Ida Platano appena sveglia: com’è la dama del trono Over di Uomini e Donne lontana da make up e luci dei riflettori.

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza! Come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi è in pausa nei mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre con le nuove puntate. Nel frattempo, i fan possono consolarsi seguendo i protagonisti del programma attraverso i social: quasi tutti sono super attivi, in particolare su Instagram. E tra le dame più seguite per quanto riguarda il trono Over c’è sicuramente lei, Ida Platano.

La dama originaria della Sicilia è nella trasmissione di Canale 5 dal 2017: alti e bassi per lei, ma il suo percorso appassiona tantissimi telespettatori, che la seguono e supportano anche sui social. Ed è proprio lì che, questa mattina, Ida si è mostrata nelle sue stories appena sveglia, senza trucco. Curiosi di vedere com’è completamente al naturale? Siete nel posto giusto.

Ida Platano al naturale: la dama di Uomini e Donne si mostra appena sveglia e senza trucco

Nel parterre di Uomini e Donne si mostra sempre impeccabile, con trucco e capelli sempre alla perfezione. Parliamo di Ida Platano, che puntata dopo puntata sfoggia i look più disparati. La dama ama i colori eccentrici, sia per quanto riguarda gli abiti che il make up: i rossetti sulla tonalità del rosa non mancano quasi mai! Ma com’è Ida al naturale, lontana da correttore, blush ed ombretti colorati?

Attraverso le sue stories di Instagram, la dama ha condiviso dei video che ha registrato appena sveglia, ancora a letto, completamente al naturale. La sua bellezza vi lascerà senza parole, date un’occhiata:

Ve l’avevamo detto, Ida è un vero e proprio incanto anche in versione ‘acqua e sapone’. La rivedremo anche nella prossima stagione di Uomini e Donne? Il tira e molla con il suo ex Riccardo sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno. Ma in amore, si sa, può accadere di tutto, soprattutto quando si tratta di Ida e Riccardo. A voi piacerebbe rivederli insieme?