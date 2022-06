Isola dei Famosi, tensione altissima: concorrente non ce la fa e scoppia a piangere

Dopo più di 70 giorni, a L’Isola dei Famosi il nervosismo si fa sentire ed una concorrente scoppia a piangere per le continue critiche.

Succede quasi sempre nei reality che un concorrente si trovi, a torto o a ragione, nel mirino die propri compagni d’avventura. Una situazione che talvolta può rivelarsi vantaggiosa ai fini del gioco, ma talvolta può anche non convincere il pubblico che magari è più propenso a credere che si tratti di una strategia.

Quest’anno a L’Isola dei Famosi, sembra sia Lory Del Santo a sentirsi gli occhi degli altri puntati addosso. Da tempo la showgirl è accusata da molti naufraghi di essere falsa e di parlare alle spalle di tutti, cosa che lei nega fermamente.

Non a caso, anche durante la scorsa puntata di lunedì si è ritrovata fra i nominati e stavolta ha iniziato a manifestare il suo disappunto. I compagni se ne sono accorti e ne hanno parlato tra loro ancora una volta. “Se l’è presa per la nomination che le ho dato da leader, anche se cerca di mascherare”, ha detto Luca Daffrè.

Quella di vittimismo è invece l’accusa da parte di Nicolas Vaporidis. Per l’attore romano, il comportamento di Lory è evidente, tanto che quasi tutti l’hanno nominata. Lei però negando ciò che tutti hanno compreso, starebbe cercando di passare per vittima: “In realtà non lo è e le basterebbe poco per cambiare rotta. Le basterebbe essere sincera”, ha concluso lapidario durante un confessionale. Vero o no, fatto sta che negli ultimi giorni la Del Santo è apparsa piuttosto stanca di questa situazione. Infatti non ha trattenuto il nervosismo e si è lasciata andare alle lacrime.

Lory Del Santo non ne può più e scoppia a piangere a L’Isola dei Famosi

La showgirl, che già nel 2005 vinse la terza edizione del reality, ha sempre respinto l’accusa di voler mettere zizzania tra i componenti del gruppo. Sfogandosi con Marco Maccarini, prima che questo venisse eliminato al televoto, è addirittura scoppiata a piangere per l’accumulo di tensione.

In confessionale, si è detta stanca delle dicerie sul suo conto secondo cui sarebbe solita criticare di nascosto tutti: “Non c’è una sola prova, non l’ho mai fatto, su che base lo dicono? È una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per cercare di boicottarmi, perché vedono che sono una persona invece onesta, sincera, e non riescono a trovare dei difetti”.

Secondo voi Lory è davvero colpevole di ciò di cui viene accusata?