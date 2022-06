La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Shoshana: “È stata molto dura”, aveva solo 16 anni

La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Shoshana è iniziato quando aveva solo 16 anni: “È stata molto dura”, confessione dolorosa.

Dopo la notizia sconvolgente data a John, un’altra paziente si presenta nello studio de La dottoressa Pimple Popper. Lei si chiama Shoshana, ha 33 anni e dall’età di 16 anni ha una grossa protuberanza al centro della fronte.

Alle telecamere del programma, Shoshana ha raccontato di aver dovuto fare i conti conti con l’escrescenza da giovanissima. Aveva solo 16 anni, infatti, quando ha visto comparire sul suo viso il bozzo, rivoluzionando la sua vita. A quell’età, però, la donna non ha dovuto far fronte solo a questo inconveniente, ma anche a tanti altri che comporta la pubertà. A partire, quindi, dai chili di troppo. Fino a molto altro ancora. Insomma, un’adolescenza per niente florida. È proprio per questo motivo che, a distanza di anni dalla “nascita” dell’escrescenza, Shoshana si è recata da un medico, ma non ha avuto alcun tipo di conforto. “Se non mi creava problemi, mi ha detto che avrei potuto lasciarla perdere”, ha raccontato. Cosa sarà successo, invece, con la dottoressa? Scopriamolo insieme.

Shoshana a La dottoressa Pimple Popper per via della sua escrescenza: cos’è successo

Così come Felicia, anche Shoshana era costretta ad indossare delle parrucche con frangia per coprire l’enorme escrescenza presenta sulla sua fronte. Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, la trentatreenne ha raccontato di aver preso questa decisione per evitare che la gente possa fissarla per strada e possa chiederle qualche cosa in più sul bozzo. Guardate un po’ qui:

Davvero enorme questo bozzo, vero? Di che cosa si trattava? Appena portata nel suo studio e tastata l’escrescenza, la dottoressa ha avuto un’unica diagnosi: si tratta di lipoma! Certo, un lipoma completamente diverso dagli altri perché molto più consistente e fibroso, ma pur sempre un lipoma facilmente da rimuovere. In effetti, è stato proprio così: in quattro e quattr’otto, la dottoressa ha rimosso la protuberanza dalla fronte della sua paziente, restituendole una nuova linfa. Eccola:

Un prima e dopo davvero incredibile, non c’è che dire!