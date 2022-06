Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni in vacanza: quanto costa l’hotel di lusso

La mamma di Chiara Ferragni è in vacanza con le amiche a Santorini: indovinate quanto costa una notte nel magnifico hotel che ha scelto!

Le roventi temperature di questi giorni spingono sempre di più verso il mare e tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ultimi non sono pochi gli italiani che si sono concessi una vacanza in qualche località dove godersi il sole e un po’ di relax. Lo ha fatto anche Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, che ha pensato bene di trascorrere qualche giorno sul Mar Egeo in compagnia delle amiche.

La destinazione infatti è stata la Grecia e quale isola più bella se non Santorini, autentico gioiello fra le isole Cicladi dai tramonti indimenticabili ed ineguagliabili? Romantica come poche, Santorini è nota per le sue case bianche dotate di terrazze da cui godersi l’affascinante spettacolo del sole che scompare all’orizzonte.

Naturalmente, neanche il lussuoso hotel in cui alloggia Marina poteva essere privo di un panorama mozzafiato: si tratta del Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa e si trova ad Oia, zona che attira ogni giorno migliaia di turisti da tutto il mondo. Dalle foto e dai video postati sui social dalla mamma delle Ferragni, possiamo ammirarne alcuni angoli davvero incantevoli, ma riuscite ad indovinare quanto costa una notte in questa favolosa struttura?

La mamma di Chiara Ferragni in vacanza in Grecia: il prezzo di una notte nell’hotel a Santorini

Come tutti gli hotel più belli dell’isola, anche quello scelto dalla signora Di Guardo non manca di piscine private, giardini e terrazze spettacolari. Insieme alle amiche Marina ha scelto una delle ville a disposizione del Santo Mais Oia Luxury & Spa. Infatti in un video condiviso su Instagram si vedono più camere da letto, un salotto ed una piscina.

Curiosi di sapete quanto costa una notte in un paradiso simile? Ebbene, la cifra per una suite parte dagli 880 euro mentre il prezzo di una notte in una villa arriva fino ai 2.470 euro.

Un sogno ad occhi aperti!