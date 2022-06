È Max Goodwin in New Amsterdam, ma conoscete la vita privata di Ryan Eggold?

Veste i panni di Max Goodwin in New Amsterdam, ma conoscete la vita privata di Ryan Eggold? Cosa sappiamo sul famoso ed amato attore.

Siamo certi che anche voi aspettavate da tempo questo momento: a partire da questa sera, Venerdì 3 Giugno, andrà in onda la nuova stagione di New Amsterdam! Davvero fantastico, non trovate? In attesa dei nuovi episodi, leggete qui com’è finita la scorsa, vi servirà!

Le avventure di tutti i medici del “famoso” New Amsterdam, ospedale immaginario di New York, continuano ad appassionare il loro numerosissimo pubblico. Occhi puntati, però, su Max Goodwin, che ancora una volta è uno dei suoi protagonisti indiscussi. Vedovo e guarito dal cancro che l’ha colpito nelle stagioni precedenti, il medico è senza alcun dubbio la colonna portante della serie tv. In tantissimi, però, si chiedono di conoscere qualche cosa in più sul suo conto. Ad esempio, cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore? Il bel Ryan Eggold – è proprio questo il suo nome nella realtà – ha una moglie? O è fidanzato? Siamo pronti a svelarvi ogni cosa, state tranquilli!

Ryan Eggold, la vita privata: l’attore di New Amsterdam ha una moglie?

Entrato a far parte del cast di New Amsterdam sin dall’inizio, Max Goodwin continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della famosa ed amata serie tv. Tutti lo amano e in tantissimi sono curiosi di conoscere qualche cosa in più sul suo conto. Dal punto di vista professionale, sappiate che il bel Ryan ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era soltanto un ragazzino e facilmente si è fatto notare. Cosa sappiamo, invece, sulla sua vita privata? Il buon Eggold ha una fidanzata o una moglie?

Forse non tutti lo immaginano, ma non ci è dato sapere granché sulla vita privata di Ryan Eggold. Seppure attivissimo su Instagram – il cui nickname è ryaneggold – l’attore non ama condividere qualche dettaglio in più sul suo attuale status sentimentale. Sul web, si legge che gli sono stati attribuiti diversi flirt con alcune sue colleghe, ma adesso non sappiamo se sia single o fidanzato.

Sulla vita privata di Ryan Eggold, quindi, c’è un certo mistero. A quanto pare, l’attore preferisce mantenere un certo riserbo in merito. Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più sul suo conto? Nel frattempo, vi consigliamo di non perdervi la puntata di stasera di New Amsterdam. Ne vedremo delle belle!