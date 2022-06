“Ma quanto è bono…”: avete mai visto il fratello di Valerio Scanu? Foto

“Ma quanto è bono…”: avete mai visto il fratello di Valerio Scanu? Il cantante ha postato una sua foto nelle sue stories di Instagram.

Ricordate tutti i “secondi classificati” di Amici di Maria De Filippi? Tra i più amati del pubblico c’è senza dubbio lui, Valerio Scanu. Il cantante conquistò la medaglia d’argento nell’ottava edizione del talent show di Canale 5: a trionfare fu la la sua collega Alessandra Amoroso, nel marzo del 2009. Da quel momento, per Valerio è iniziata una carriera ricca di successi, come la vittoria a Sanremo 2010 col brano Per tutte le volte che. Le sue canzoni le conosciamo tutti, ma si può dire lo stesso della sua famiglia?

Non tutti sanno che il cantante sardo ha un fratello minore di nome Alessandro, nato nel 1994 e oggi 28 enne. L’avete mai visto? Proprio nelle scorse ore, Valerio ha condiviso un suo scatto nelle sue storie di Instagram, dove è seguito da più di 150 mila followers. Curiosi di vedere Alessandro? La somiglianza con Valerio vi lascerà di stucco, date un’occhiata.

Valerio Scanu, avete mai visto il fratello? Si chiama Alessandro e la somiglianza vi stupirà

“Ma quanto è bono mio fratello?”. È quanto ha scritto Valerio Scanu a corredo di uno scatto che ritrae proprio il suo ‘fratellino’ minore, Alessandro, oggi 28 enne. A differenza del fratello, Alessandro è estraneo al mondo dello spettacolo ed è papà di due splendidi bambini, Marco ed Edoardo. Valerio è affezionatissimo ai suoi nipotini e molto spesso condivide scatti in versione ‘zio’ sul suo canale Instagram. Ma torniamo a noi: curiosi di vedere Alessandro?

Ecco lo scatto condiviso dal cantante nelle scorse ore, nelle sue storie di Instagram:

Eh si, la somiglianza tra i due fratelli Scanu è davvero impressionante! “Non lo taggo sennò mi obbliga a eliminare la storia”, aggiunge il cantante nella didascalia allo scatto, a sottolineare la riservatezza del fratello minore. E voi avevate mai visto il fratello dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi?