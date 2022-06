È Robin in Stranger Things, ma sapete chi è la mamma dell’attrice? La conosciamo benissimo

È Robin nella seguitissima serie tv Stranger Things, ma sapete chi è la mamma dell’attrice? La conosciamo benissimo.

Un successo straordinario, quello ottenuto da Stranger Things 4 in pochissimi giorni. La prima parte del quarto capitolo della serie tv è uscita su Netflix il 27 maggio e i fan non aspettavano altro. Nel primo weekend, come riporta Cinematographe, la serie dei fratelli Duffer è stata vista per ben 287 milioni di ore: il record precedente era di Bridgerton 2, con 193 milioni di ore. E tra i personaggi più amati delle ultime stagioni, oltre alla mitica Eleven, c’è senza dubbio lei, Robin Buckley.

Entrata a far parte del cast nella terza stagione, a dare il volto alla collega e migliore amica di Steve Harrington è l’attrice Maya Hawke. La sua è una carriera in continua ascesa, ma sapete chi è la sua mamma? I suoi genitori sono famosissimi!

Stranger Things, Maya Hawke è Robin: sapete chi è la mamma dell’attrice?

Il cognome potrebbe darvi un importante indizio: una delle protagoniste assolute di Stranger Things è figlia d’arte. E non solo per quanto riguarda il suo papà. L’attrice che interpreta Robin è la figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman. Maya è nata nel 1998, anno in cui i due attori sono convolati a nozze, per poi divorziare nel 2005.

Prima di intraprendere la sua carriera da attrice, Maya ha lavorato come modella, posando anche per Vogue. Nel 2017 ha ottenuto la parte di Jo March nella miniserie Piccole Donne e ha recitato anche in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Il grande successo è arrivato nel 2019, quando ottiene il ruolo di Robin nella serie di Netflix Stranger Things.

Come abbiamo detto, Robin è al centro della trama anche della quarta stagione dell’amatissima serie tv, divisa in due: quella al momento disponibile( sette episodi) è, infatti, soltanto la prima parte del capitolo 4. La seconda parte, composta da soli due episodio, arriverà su Netflix il 1 luglio 2022. Noi non vediamo l’ora di scoprire come sarà questo intenso finale di stagione. Voi avete già visto la prima parte?