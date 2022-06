Soleil Sorge, colpo basso per lei: questa proprio non se l’aspettava

Durissimo colpo basso per Soleil Sorge: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non se l’aspettava proprio, cos’è successo.

Si parla solo di lei in questi ultimi giorni! Soleil Sorge, dopo essere stata la protagonista indiscussa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è pronta nuovamente a sbarcare a L’isola dei famosi.

In compagnia di Vera Gemma, l’ex volto di Uomini e donne sbarcherà in Honduras nella puntata di Lunedì 6 Giugno. E, stando a quanto riporta Davide Maggio, vi rimarrà per una sola serata. Anche voi non vedete l’ora di rivederla su quella famosa spiaggia che ha visto sbocciare il suo amore per Jeremias Rodriguez, di cui ha raccontato un incredibile retroscena? Come darvi torto! In attesa di capire cosa accadrà Lunedì sera e quale sarà il suo ruolo, dobbiamo raccontarvi il durissimo colpo basso di cui è stata vittima la famosa influencer. Cos’è esattamente successo? Scopriamolo insieme.

Soleil Sorge, colpo basso per lei: non se lo sarebbe mai aspettato

Seppure la notizia dell’arrivo di Soleil Sorge in Honduras sia stata accolta di buon grado da parte dei suoi sostenitori, c’è chi non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dissenso. È proprio questo quello che è accaduto qualche giorno fa su Twitter: duro colpo basso per l’ex volto di Uomini e donne!

Ad esprimere la sua opinione in merito all’arrivo di Soleil a L’Isola dei famosi, è stata proprio Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello e della scorsa edizione dell’adventure reality. Con un commento condiviso su Twitter, infatti, la bella Daniela ha espresso tutto il suo dissenso per il ritorno di Soleil a L’isola. “La buttano nei reality. Una priva di talento e pure antipatica, saccente e supponente”, ha iniziato a dire. Un commento del tutto personale, ma che non è assolutamente passato inosservato. A distanza di qualche ora da queste parole, infatti, sembrerebbe che la Martani sia stata presa di mira dai fan di Soleil. E le sue parole in merito lo testimoniano. “Appena tocchi il loro beniamino, diventano pazzi. Per fortuna, io questi fan non ce li ho perché mi sono difendere da sola”, ha detto l’ex volto de L’Isola dei famosi, cercando di chiudere la polemica.

