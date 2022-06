Sono già tutti pazzi per Stranger Things 4: spunta un retroscena incredibile sulla serie tv, siamo certi che in tantissimi l’hanno notato.

Tutti aspettavano questo momento con ansia e, finalmente, è arrivato! A distanza di qualche settimana dall’uscita dei nuovi episodi di Elite – dopo il finale choc della stagione scorsa – un’altra serie tv targata Netflix è approdata sulla piattaforma, registrando dei picchi di ascolti impressionanti.

Sono trascorsi pochissimi giorni da quando la prima parte di Stranger Things 4 è stata resa disponibile su Netflix, eppure la serie tv inglese ha già conquistato tutti. Pensate, nemmeno Bridgerton ha saputo registrare un record così impressionante! E questo significa, quindi, che le avventure del gruppo di amici continua a lasciare tutti col fiato sospeso. Avete seguito anche voi queste prime puntate? Chi l’ha fatto, non solo è rimasto letteralmente entusiasta per i colpi di scena regalati, ma non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero “clamoroso”. Noi siamo pronti a dirvi ogni cosa nel dettaglio, ma voi siete pronti a scoprire tutto?

Stranger Things 4, in molti hanno notato questo “dettaglio”: retroscena incredibile

Seppure divisa in due parte, Stranger Things 4 si sta dimostrando la serie tv rivelazione del mese di Maggio. I nuovi episodi, come dicevamo, sono usciti da pochissimi giorni, ma hanno saputo catturare un’attenzione particolare, impressionando tutti con il “nuovo mostro” a cui dover far fronte. Per chi non lo sapesse, il nemico di questa stagione della famosa serie tv si chiama Vecna, una creatura che uccide gli adolescenti perseguitandoli e facendo leva sui loro peggiori incubi. Insomma, davvero spaventoso! Chi, però, ha guardato questi primi episodi di Stranger Things 4 non ha potuto fare a meno di notare un “dettaglio” davvero interessante.

Secondo molti, infatti, Vecna sarebbe molto somigliante a il Re della Notte, presente ne Il trono di spade. È davvero così? Sembrerebbe proprio di si! Stando a quanto si apprende da Variety, infatti, sembrerebbe che i produttori di Stranger Things abbiano contattato Gower de Il trono di spade perché particolarmente affascinati dal suo lavoro messo in pratica in questa serie tv fantasy per poter creare un “mostro” molto simile a il Re della notte. Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Oltre ad ispirarsi al famoso Game of Thrones, sembrerebbe che Vecna sia ispiri per l’aspetto “bruciato” anche al terribile Freddy Kruger.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?