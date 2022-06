Ingrassava per i suoi fan, pazzesco a Vite al Limite! Com’è oggi Samantha: stenterete a riconoscerla

Una storia pazzesca a Vite al Limite: Samantha ingrassava per i suoi fan! Com’è diventata oggi? Eccola qui: stenterete davvero a riconoscerla.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite ne abbiamo viste di cotte e di crude. Abbiamo, infatti, conosciuto storie di violenza fisica, sessuale e psicologica, storia di solitudine e di tanto altro ancora, ma come quella di Samantha Mason non ci era mai capitato di sentirla.

Giunta nella clinica di Houston con un peso che superava di gran lunga i 400 kg, la trentacinquenne del Colorado aveva alle spalle una storia piuttosto disperata. Oltre a tenere col fiato sospeso tutti i telespettatori per via del suo peso e delle sue complicanze, la bella Mason l’ha fatto anche per il motivo che la spingeva ad ingrassare: i suoi fan. Era una vera e propria regina dei social e Samantha ha raccontato di pubblicare video in cui si mostrava mentre accettava le sfide dei suoi sostenitori, mangiando cibo a non finire. Più la posta in gioco era alta e più l’influencer mangiava e mangiava. Giunta all’età di 35 anni, con un peso esagerato e l’impossibilità di fare ogni cosa, Samantha ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Eccola com’è oggi.

Storia pazzesca a Vite al Limite: che fine ha fatto oggi Samantha Mason

Così come tantissimi altri pazienti di Vite al Limite, anche Samantha Mason rientra tra quelle trasformazioni che hanno più sconvolto il pubblico del programma. Entrata a far parte della schiera dei pazienti con un peso esatto di 426 kg, la trentacinquenne del Colorado ne è uscita completamente trasformata. Che fine ha fatto oggi, però?

Abbiamo rintracciato Samantha Mason su Tik Tok, dove continua ad essere la sua regina indiscussa, e non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua ritrovata forma fisica. Non stiamo qui a raccontarvi della “querelle” col programma e la denuncia presentata, ma vogliamo piuttosto mostrarvi come la bella Mason sia completamente un’altra persona dopo il suo percorso in clinica. Eccola qui:

Dopo Vite al Limite, Samantha Mason è completamente diversa e, a tratti, irriconoscibile. Avreste mai immaginato una trasformazione del genere?