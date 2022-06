Quell’agghiacciante racconto di Valeria Marini su sua madre: è stata malissimo per l’accaduto

L’agghiacciante racconto di Valeria Marini su sua madre: l’idea di quanto accaduto ha tormentato la signora Gianna.

Un racconto che per Valeria Marini è stato difficile rivelare ma soprattutto per sua madre, rimasta coinvolta nel fatto. Si tratta di un episodio non recente ma accaduto qualche anno fa ma soltanto dopo è stato raccontato dalla protagonista.

Purtroppo quattro anni fa la mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù, è stata vittima di una truffa la cui somma è di circa 335 mila. La showgirl, come raccontò in un’intervista ad Oggi, aveva cercato di far ragionare sua madre ma la donna non voleva sentirne ragione.

Valeria spiegò che l’aveva messa in guardia, ma ormai era tardi: “Se l’è presa con me, non mi ha creduta. Io ho assunto un investigatore privato per far capire a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi”. Gianna ha poi aperto gli occhi capendo quello che era appena successo. Nell’intervista dice che era una questione di orgoglio e che si riteneva perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito: “Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, umiliata”. La signora Orrù ha confessato di aver avuto la massima fiducia in questo uomo tanto da cacciare sua figlia da casa quando scoprì come si era rivolta a lui.

La Marini in questa vecchia intervista aveva raccontato che sua madre era stata malissimo e l’idea di essere stata truffata da un uomo di cui si fidava l’ha tormentata: “Mia madre ancora non ne è fuori, ha un’ansia devastante. L’idea di essere stata messa in scacco da un uomo che aveva ottenuto la sua fiducia la tormenta, non si dà pace”.