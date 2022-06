Da Amici 4 a Hollywood: la sua vita è molto cambiata dopo il talent

Tra gli ex allievi di Amici che hanno fatto carriera dopo il talent c’è sicuramente lei, ballerina dell’edizione numero 4: l’avete vista oggi?

La scuola di Amici è sempre stata una fucina di talenti ed ad oggi sono molti i volti della musica, della danza e della tv che ne hanno fatto parte. Fin dalle prime edizioni ci sono stati allievi che si sono contraddistinti per talento e personalità, doti che hanno poi contribuito a farli restare nel mondo dello spettacolo e nel cuore del pubblico.

Tra questi c’è anche Romina Carancini, ballerina di danza jazz che riuscì a conquistare l’agognato banco nel lontano 2004, nella stessa edizione vinta dal cantante Antonino Spadaccino. All’epoca, corpo docenti di ballo era formato da Garrison Rochelle, Maura Paparo, Steve La Chance e dalla mitica Alessandra Celentano, ancora oggi presente nel cast del programma.

Bella e talentuosa, Romina riuscì ad arrivare alla finale e ad aggiudicarsi il quarto posto. Non tutti però immaginano che il suo primo approccio con la danza sia arrivato dopo aver praticato fino a 12 anni la ginnastica artistica. Già prima di accedere al talent condotto da Maria De Filippi, fu subito chiaro che il suo amore per il ballo l’avrebbe portata lontano. Nel 2002 aveva vinto infatti il Festival/Concorso Internazionale “Scarpetta Crystal of Dance” e nel 2003 era arrivata prima nella categoria “Modern talent” al Grand Prix Praha.

Curiosi di sapere cosa ha fatto una volta terminata la sua esperienza ad Amici?

Ricordate Romina di Amici 4? Cos’è successo dopo il talent

Uscita dalla scuola di Canale 5, la Carancini ha preso parte una grande quantità di programmi tv. Come molti altri ragazzi delle prime edizioni di Amici, dal 2005 entrò a fra parte del cast di Buona Domenica, all’epoca condotto da Maurizio Costanzo. Nel 2006 è la volta di 50 canzonissime con Carlo Conti.

Luca Tommassini la vuole poi nel corpo di ballo di Ciao Darwin, La Corrida ed al Bagaglino. Dal 2008 al 2011 Romina lavora a Quelli che il calcio con Simona Ventura. e successivamente a Zelig, Colorado, Io canto. Insomma, una carriera televisiva niente male a cui la ballerina romana affianca alcuni lavori a teatro.

Se pensate però che sia finita qui vi sbagliate: Romina in questi anni è approdata perfino al cinema dove è stata protagonista del film di Antonio Micciulli, Tempo di Reazione e nel 2008 viene scritturata per Nine, diretto da Rob Marshall con Penélope Cruz, Daniel Day Lewis, Sophia Loren. Non solo: l’ex protagonista di Amici è entrata anche nel cast di The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie.

Oggi, a 37 anni, Romina Carancini è sempre più bella: visto che spettacolo?