Amici, Emanuele Filiberto racconta cosa ha fatto Maria De Filippi per lui

Anche l’edizione di Amici terminata da poco ha visto Emanuele Filiberto nel ruolo di giudice: sapete cosa ha rivelato su Maria De Filippi?

Un’altra stagione di Amici è giunta al termine: qualche settimana fa, Luigi Strangis è stato proclamato vincitore della 21esima edizione del talent più longevo della tv. Sia per lui che per gli altri ragazzi si sono quindi aperte le porte per un brillante futuro nel mondo dello spettacolo.

Anche quest’anno il serale del programma ha avuto un successo enorme: l’avvincente gara tra gli allievi, i battibecchi tra gli insegnanti, la bravura delle De Filippi e la simpatia dei tre giudici hanno catturato l’attenzione del pubblico.

Da ormai due anni a questa parte, i componenti della giuria sono Stefano De Martino, Stash (entrambi ex allievi del talent) ed il principe Emanuele Filiberto, certamente non nuovo a trasmissioni tv. Sul piccolo schermo, l’erede di casa Savoia è apparso in svariate occasioni sia nelle vesti di conduttore che in altri ruoli. Proprio lui ha rilasciato a Di Più Tv delle dichiarazioni sull’esperienza ad Amici svelando anche cos’è accaduto quando ha accettato la proposta di Maria De Filippi.

Emanuele Filiberto svela un retroscena su Amici: c’entra Maria De Filippi

Seppur contento dell’offerta di Maria, il principe non ha nascosto di aver avuto qualche perplessità all’inizio. Ciò che lo rendeva titubante era il fatto di dover condividere il ruolo di giurato con due artisti come Stefano De Martino e Stash, esperti rispettivamente di danza e canto. “Pensavo di essere un intruso, ma Maria de Filippi mi ha insegnato ad essere me stesso e così quando mi siedo smetto di essere un principe”, ha confessato al settimanale.

Con i ‘colleghi’ inoltre, racconta di aver instaurato un ottimo rapporto e che il clima tra loro dietro le quinte è rilassato ed amichevole: “Ci vediamo anche fuori gli studi televisivi. Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro: scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano”.

Facile immaginare le risate quando sono riuniti insieme: “Loro mi trattano da principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate”, dice Emanuele Filiberto.

Anche a voi piace questo formidabile trio?