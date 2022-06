Beautiful anticipazioni, i fan tremano per Eric Forrester: terribile sospetto; cosa potrebbe accadere nell’amatissima soap opera americana.

Insieme a Katherine Kelly Lang è l’unico attore presente in Beautiful sin dalla primissima puntata del marzo del 1987. Parliamo proprio di lui, John McCook, che nella soap opera interpreta il patriarca della famiglia Forrester, nonché fondatore della casa di moda, Eric. Un personaggio che, da sempre, è al centro della trame e, per lui, ben presto arriveranno nuove, clamorose, sorprese.

I telespettatori italiano non lo sanno ancora, ma nelle puntate americane sta accadendo davvero di tutto al proprietario della Forrester Creations. Problemi fisici, tradimenti shock e ritorni di fiamma inaspettati: Eric sarà sempre più protagonista di Beautiful! Ma, nelle ultime settimane, nei fan è nata una preoccupazione… Scopriamo di cosa si tratta.

Beautiful anticipazioni, Eric fa preoccupare i fan: cosa accadrà?

Vi abbiamo parlato dei clamorosi colpi di scena che riguarderanno Eric Forrester in Beautiful. Dalla scoperta dell’impotenza al tradimento della moglie Quinn con il legale di famiglia Carter Walton. Ma non è tutto: nelle puntate attualmente in onda in America, è riscoppiata la passione tra Eric e la sua vecchia fiamma, Donna Logan! Un susseguirsi di avvenimenti incredibile, che stanno appassionando non poco il pubblico d’oltreoceano. Come sempre, per vedere tutto questo nel nostro Paese bisognerà attendere qualche mese, ma, a proposito di pubblico, un terribile sospetto è nato nei fan, negli ultimi giorni.

Di recente, vi abbiamo rivelato di un’anticipazione scottante riguardo la scomparsa di uno dei personaggi della soap. E se fosse proprio Eric Forrester ad abbandonare lo show? Sarebbe un addio clamoroso, oltre che dolorosissimo. Cosa fa pensare alla possibile morte di Eric? Innanzitutto, la preoccupazione sempre più forte di Quinn sul suo stato di salute: non a caso, la Fuller regala al marito un anello ‘particolare’, per monitorare le sue condizioni di nascosto. Come riportato da Gossip e Tv, l’attore ha dichiarato che, a breve, accadrà qualcosa di davvero esplosivo, molto di più della (finta) morte di Finn.

Un sospetto che fa tremare i telespettatori, che non sono affatto pronti a dire addio ad Eric dopo ben 35 anni. Non possiamo che augurarci che si tratti di un’ipotesi che non si realizzerà mai. E voi, state seguendo le nuove puntate della soap su Canale 5?