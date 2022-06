“Una calunnia per cui ho sofferto”: Simona Ventura è stata male per anni

Simona Ventura ha raccontato in un’intervista l’accusa che l’ha fatta star male per molti anni: “Una calunnia per cui ho sofferto”.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista al timone del programma Ultima Fermata, un nuovo format in cui spiegava il motivo della scelta delle coppie protagoniste di parteciparvi e ripercorreva con noi i fatti accaduti nei giorni trascorsi nella casa fino alla decisione finale.

In una vecchia intervista rilasciata a Il corriere della sera, si è raccontata passando per le tappe della sua carriera in cui ha vissuto momenti d’oro. Ha anche svelato che nonostante sia una delle conduttrici più amate, è stata spesso presa di mira. Ma c’è un’accusa che in particolare l’ha fatta stare male.

Simona Ventura è stata male per anni: “Una calunnia per cui ho sofferto”

In una vecchia intervista a Il corriere della sera, Simona Ventura ha ripercorso le tappe della sua carriera, parlando dei successi che in questi anni ha ottenuto ma ha anche raccontato degli attacchi subiti da alcune persone. Attacchi che, come ha svelato, l’hanno fatta stare molto male.

C’è un’accusa in particolare che le ha procurato non poca sofferenza. Sappiamo bene che il fatto di essere personaggi noti, sempre al centro dei riflettori, porta con sè una serie di sfide da affrontare ma soprattutto superare. Si è sempre sulla bocca di tutti e il giudizio è sempre dietro l’angolo. Ed è quello che ha subito la conduttrice: “L’accusa più vigliacca che mi hanno fatto? Quello di essermi drogata! Per anni ho fatto l’esame del capello”, aveva raccontato.

Una calunnia questa che l’ha fatta molto soffrire e per cui per anni ha fatto l’esame del capello: “Questa calunnia era talmente dominante sui giornali che mi sono detta: ora con il primo che ci riprova mi rifaccio casa”. Simona Venuta per questa accusa ha sofferto e non poco e ad un certo punto, dice, era diventata così dominante sui giornali tanto da aver pensato che se fosse accaduto di nuovo non ci avrebbe pensato due volte a prendere provvedimenti.