Camila Cabello aveva paura di mostrarsi in costume: “Faceva male”, retroscena pazzesco

E’ capitato a tutte almeno una volta di non sentirsi a proprio agio in costume, anche a Camila Cabello: un retroscena pazzesco!

Siamo portati a credere che i volti noti al mondo dello spettacolo siano esenti da paturnie mentali e disagi che prova qualsiasi ‘essere umano’ nel momento in cui si mette letteralmente a nudo.

Ognuno di noi convive con quelli che sente dei ‘difetti fisici’ che ci costringono poi mentalmente a pensare di avere qualcosa che non va rispetto a chi invece si mostra sempre alla perfezione. Difetti che sentiamo su di noi ma che derivano da pressioni che provengono dall’esterno. E quanto più diamo loro ascolto, finiamo col non vivere più bene con noi stessi e con il nostro modo d’essere.

La cantautrice cubana, Camila Cabello dopo essere stata paparazzata intenta a godersi del tempo libero sulle spiagge di Miami, sono stati pubblicati degli scatti che ritraevano la cantante in costume.

I commenti degli haters sono arrivati come una pioggia incombente ed incessante. Viviamo da secoli in un mondo in cui la bellezza è fissata in un preciso standard al quale pericolosamente molte proviamo ad avvicinarci. La cantante in questione, ha avvertito così tanto il peso di quelle parole che le hanno creato disagio tanto da spingerla a compiere un gesto tremendo. Il retroscena è pazzesco.

Camila Cabello, il retroscena doloroso: aveva paura di mostrarsi in costume

E’ successo a Laura Chiatti qualche tempo fa di essere stata presa di mira per essere secondo alcuni ‘dimagrita troppo’, ed è successo a Camila Cabello di essere presa di mira e giudicata per il suo aspetto fisico.

Una lunga lettera postata sul suo profilo social, racchiude il pensiero di Camila Cabello. La paura di mostrarsi in costume ha spinto Camila Cabello a compiere un gesto estremo. Nel timore di incontrare nuovamente i paparazzi, la giovane ha digiunato nell’intento di apparire al meglio qualora fosse stata vista al mare e le sue foto sarebbero state pubblicate ovunque.

“Ho tenuto indietro la pancia così tanto che mi facevano male le costole, trattenevo il respiro e a malapena sorridevo perché non riuscivo a smettere di pensare ai paparazzi. Non sono riuscita per niente a rilassarmi nonostante fossi in mezzo alla natura” – ha scritto nella lettera la cantante.

Camila cercava solo di apparire al meglio, evitare quelle critiche che sono diventate un peso nella propria testa. Il tutto ha portato però la giovane ad essere stremata ed a non godersi quei momenti che erano solo suoi! “Nella mia testa so che il mio aspetto non ha niente a che vedere con la felicità, la salute e la sensualità. Ma dal punto di vista emotivo non riesco a ignorare il resto del mondo“.