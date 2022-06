Con chi sarebbe fidanzato Antonino Spinalbese: ecco dove l’abbiamo già vista

Con chi sarebbe fidanzato Antonino Spinalbese: è stato beccato con un volto che conosciamo molto bene.

Antonino Spinalbese è finito nel girino del gossip per la sua relazione con Belen Rodriguez. Relazione che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì. Purtroppo si è conclusa nonostante i momenti trascorsi siano stati pieni di amore e di serenità.

Adesso solo Luna Marì li lega e niente altro. Negli ultimi mesi si è parlato ampiamente di un ritorno di fiamma tra Belen e il suo ex marito Stefano De Martino. Un ritorno che dopo la diffusione di voci, notizie, immagini, è finalmente stato confermato. Ma a quanto pare anche il noto hairstylist sembra abbia cambiato pagina. Infatti nelle ultime settimane è stata beccato con una modella che abbiamo avuto modo di vedere in un famoso programma televisivo, proprio di recente. Ecco chi sarebbe la sua fidanzata.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno avuto una bellissima storia d’amore che ha portato alla nascita di Luna Marì. Adesso che non sono più una coppia l’unica cosa che li lega è la figlia e niente più. Infatti sembrerebbe che entrambi abbiano voltato pagina.

Le voci sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino sono state confermate ed era ormai quasi difficile mantenere il segreto dato che erano uscite molte foto in cui venivano paparazzati insieme e gli indizi erano chiari. Nelle ultime settimane anche l’ex di Belen è stato beccato con qualcuno in atteggiamenti molto intimi. Infatti è stato paparazzato mentre passeggia per Milano con una modella dal settimanale Chi e ci sono anche immagini in cui si scambiano un bacio.

Questo confermerebbe che Antonino abbia trovato l’amore. Ma sapete con chi sarebbe fidanzato? A quanto pare con Helena Prestes!

Vi dice qualcosa il nome? Crediamo proprio di sì perchè la bella modella è stata una concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, partecipandovi insieme a Nikita Pelizon, formando la coppia Italia-Brasile. Ecco, proprio con Helena, Spinalbese è stato beccato in giro per Milano mentre si scambiano un dolce bacio. Al momento non c’è ancora una conferma ufficiale da parte di entrambi.