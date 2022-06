Il fidanzato di Guenda Goria sbarca in Rai: dove lo vedremo

Reduce da La Pupa e il Secchione Show, il fidanzato di Guenda Goria tornerà a breve in tv: lo vedremo sulla Rai, indovinate dove!

Buone notizie per Mirko Gancitano: dopo l’esperienza vissuta nella scorsa edizione de La Pupa e il Secchione Show vinta da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti, per lui c’è una grossa novità che riguarda la sua carriera in tv.

Ebbene sì, il fidanzato di Guenda Goria tornerà sul piccolo schermo prima di quanto possiate immaginare. Ne ha parlato anche in alcuni post pubblicati sul suo profilo Instagram dove ha spiegato nel dettaglio di quale programma farà parte e quale sarà il suo ruolo.

Si tratta di una nuova trasmissione in arrivo su Rai1 che avrà inizio a partire dalla prossima settimana. Non è la prima volta che Gancitano lavora nella tv pubblica: nel suo passato professionale troviamo La Prova del cuoco, Top, Linea Verde. Scopriamo allora di quale programma parliamo e cosa farà l’ex secchione.

Mirko Gancitano pronto per Rai1: sapete cosa farà il fidanzato di Guenda Goria?

Il nuovo progetto che coinvolge Mirko andrà a sostituire E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici durante le vacanze estive. Si intitola Camper e sarà condotto dall’ex naufraga Roberta Morise e da Tinto in diretta dallo studio 3 di Roma da lunedì 6 giugno a venerdì 9 settembre. Prevista solo una pausa durante la settimana di ferragosto, nella quale sarà trasmesso il meglio andato in onda fino ad allora. Nelle vesti di inviati alla scoperta dei luoghi e più belli dell’Italia ci saranno proprio Mirko ed Elisa Silvestrin.

Intervistato da Novella 2000, il fidanzato di Guenda si è detto entusiasta di questa nuova avventura che unisce le sue due grandi passioni, il viaggio ed il racconto: “Da questo programma mi aspetto di approfondire le mie conoscenze sulle città, le isole e i quartieri che visiterò”. Al noto giornale ha confessato di aver accettato subito la proposta e che, indipendentemente, già aveva intenzione di tornare a documentare come ha sempre fatto.

Tramite i social Mirko ha dato appuntamento ai follower alla prossima settimana ed ha espresso tutta la sua volontà di fare del suo meglio.