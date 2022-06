Flirt in corso all’Isola dei Famosi: sta per nascere una nuova inaspettata coppia? Colpo di scena in Honduras.

Dopo la storia naufragata tra Estefania Bernal e Roger Balduino e quella mai nata tra Mercedesz ed Edoardo Tavassi, potrebbe nascere una nuova, inaspettata, coppia all’Isola dei Famosi. A poco meno di un mese dalla finalissima del reality show di Canale 5, due naufraghi si sono ‘dichiarati’ reciproco interesse…

Il tutto è nato dalle risposte al famoso gioco “Obbligo, giudizio o verità”, ma, a quanto pare, i due non sono affatto indifferenti l’uno all’altra. Cosa bolle in pentola? Ve lo raccontiamo noi!

Isola dei Famosi, flirt in corso tra due naufraghi: l’interesse c’è, nascerà una coppia?

L’Isola dei Famosi terminerà ufficialmente il 27 giugno e, prima del gran finale, potrebbe esserci tempo per la nascita di un nuovo amore! Durante un gioco, Marialaura De Vitis ha ammesso il suo interesse per il nuovo arrivato Luca Daffré, pur non nascondendo la paura di rimanere delusa. Cosa ne pensa l’ex tentatore di Temptation Island?

Ad indagare è stata Mercedesz Henger, che ha chiesto direttamente al bel Luca cosa ne pensasse delle ‘avances’ dell’ex pupa: “Ho capito che mi sta lanciando una serie di apprezzamenti, su di lei avevo un’opinione prima di entrare che è cambiata nel tempo. Mi fa piacere passare del tempo con lei”. Queste le parole di Daffré, che però non si sente di parlare già di un ‘interesse’ nei confronti della naufraga. Nelle ore successive, però, i due si sono lanciati diverse frecciatine, stuzzicandosi. Alla domanda di Luca “sono un bello che balla o che non balla”, la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show ha risposto “Non so se sai ballare, vogliamo provare?”.

Insomma, al momento non è accaduto nulla di rilevante, ma c’è chi pensa che ben presto potrebbero esserci dei colpi di scena! Ricordiamo che, all’inizio della sua avventura in Honduras, Marialaura aveva espresso il suo interesse verso Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen di Pietro, però, non ha ricambiato. Con Luca ci sarà un finale diverso?

Non ci resta che attendere gli ultimi aggiornamenti dall’Honduras per scoprire se la coppia nascerà! A voi piacerebbe vederli insieme?