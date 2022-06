Ha perso più di 200kg a Vite al Limite, vederla oggi vi lascerà senza parole: cambiamento impressionante

E’ stata una delle protagoniste di Vite al Limite della seconda edizione. nel suo percorso ha perso più di 200kg, oggi è così: impressionante

I pazienti che si rivolgono al dottor Nowzaradan e che si trovano in un forte stato di obesità che incide pericolosamente sulle loro condizioni di salute, sono persone che decidono in un momento della loro vita di intraprendere un percorso rivoluzionario.

Sono diverse le edizioni del seguitissimo programma in onda su Real Time. Vite al Limite è di fatti è un reality che ha fatto il suo esordio televisivo nel 2012 e da allora ha raccolto un seguito enorme da parte del pubblico. Ci siamo in qualche modo appassionati alle storie dei pazienti della clinica di Houston ed i loro percorsi sono stati davvero strabilianti. Ricorderemo ad esempio la magnifica trasformazione di Paula, il suo cambiamento è stato davvero sorprendente.

Mentre le puntate del seguitissimo programma vanno in onda, ci chiediamo infatti che fine abbiano fatto i ‘pazienti storici’. Quelli che in qualche modo hanno dato inizio a tutto. Oggi percorriamo la storia di Christina Phillips, una delle pazienti del dottor Nowzaradan e che abbiamo conosciuto nella seconda stagione del programma. Se ci chiedessimo come è cambiata Christina oggi potremmo restare davvero sorpresi! Questo prima e dopo vi sconvolgerà letteralmente!

Vite al Limite, Christina Phillips ha perso più di 200kg: eccola oggi

L’impegno, la dedizione, l’amore per se stessi fanno fare grandi cose. Ed il percorso intrapreso da Christina Phillips a Vite al Limite è una chiara dimostrazione del successo che ha ottenuto per se stessa.

Più di 200kg separavano la allora giovane ventiduenne da una vita normale. Ma questo percorso intrapreso le ha permesso di riprendere in mano la propria vita e farlo in modo grandioso! Questo prima e dopo vi lascerà senza parole. Eccola Christina Phillips, com’era durante la partecipazione al programma ed oggi:

Davvero splendida non trovate? La sua vita oggi è completamente diversa, ed è inoltre diventata mamma di un dolcissimo bambino.