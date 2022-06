Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi: la notizia che nessuno si aspettava, c’entra la sua ex

Isola dei Famosi 22, Edoardo Tavassi: l’incredibile notizia che nessuno si aspettava: c’entra l’ex fidanzata del concorrente, cosa è successo

Mentre continuano le avventure di Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi, all’esterno una notizia sconvolgente che lo riguarda ha fatto il giro del web! Una notizia inaspettata che riguarda l’ex fidanzata del naufrago.

La sua permanenza a L’Isola dei Famosi continua, ed Edoardo si sta dimostrando un naufrago davvero simpaticissimo. Era giunto in Honduras insieme a sua sorella, Guendalina Tavassi, ma la donna ha dovuto abbandonare il gioco. Edoardo invece continua a condurre ed a vivere la propria esperienza da naufrago insieme agli altri avventurieri de L’Isola.

Ma attenzione, perché se a L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi, ci è arrivato con la sua amatissima sorellina, sarebbe stato meno felice di ritrovare sulla stessa la sua ex fidanzata. La notizia che circola in queste ultime ore, riguarda proprio lei! Ecco cosa è successo.

Edoardo Tavassi, nessuno se lo aspettava: c’entra la sua ex

No, non parliamo dell’ex Diana Del Bufalo. L’ex di Edoardo Tavassi che sembrerebbe essere finita sotto le luci dei riflettori per la vicenda è Angelica Livraghi. Il suo è in realtà un volto noto agli occhi del pubblico perché abbiamo visto Angelica in uno dei reality più amati e seguiti, il Grande Fratello. L’ex gieffina ha partecipato infatti all’undicesima edizione del reality ed è proprio lì che l’abbiamo conosciuta.

Sembrerebbe che ‘per un soffio’ i due ex non si siano incontrati in Honduras perché la produzione del reality aveva pensato anche a lei come possibile naufraga de L’Isola. I due si sarebbero ritrovati spesso faccia a faccia e vivere questa esperienza da naufraghi. Tuttavia, ciò non è avvenuto.

Sebbene la produzione dopo aver scritturato i fratelli Tavassi abbia pensato anche ad Angelica Livraghi, questa non è stata poi presa in considerazione all’interno del cast di concorrenti che avrebbero preso parte al reality.

Se invece i due si fossero nuovamente incontrati proprio in Honduras come sarebbe andata secondo voi?