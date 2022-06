“Mancavi solo tu”, l’attore sarà papà per la prima volta: l’annuncio da brividi

“Mancavi solo tu”, l’amatissimo attore sarà papà per la prima volta: l’annuncio da brividi è arrivato attraverso i social.

“Ti abbiamo aspettato, desiderato e per tanto tempo immaginato. Finalmente sei qui, dentro la tua mamma, dentro ogni nostra giornata, dentro ogni nostro pensiero e scelta“. Inizia così il dolcissimo annuncio di uno degli attori più amai del momento: sta per diventare papà per la prima volta!

I futuri genitori hanno condiviso un posto congiunto su Instagram, nelle scorse ore: un video che li ritrae insieme, più uniti che mai, in riva al mare. Ben evidente il pancino della futura mamma, che l’attore si inginocchia a baciare con estrema tenerezza. “Mancavi solo tu”, scrive in un secondo post, dove pubblica le immagini di quel momento Pioggia di likes e di auguri per la coppia: curiosi di sapere di più sulla splendida notizia? Siete nel posto giusto!

L’attore diventerà papà per la prima volta: “Mamma e papà sono qui ad aspettarti”, l’annuncio

“Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo“. È con queste parole che Erasmo Genzini e Federica Esposito hanno condiviso con i fan la loro gioia più grande: stanno per diventare genitori del loro primo bebè!

L’attore, già presente in diverse fiction, ha conquistato definitivamente il pubblico quando, nel 2019, è entrato nel cast di Che Dio Ci Aiuti, dove interpreta Erasmo Ferri. E, dopo il grande successo in ambito lavorativo, arriva il più grande dei regali anche nella vita privata. La sua fidanzata storica Federica è in dolce attesa: i due si sono conosciuti per caso circa dieci anni fa e non si sono più lasciati! E, presto, saranno in tre.

Nel post, invaso dai likes e i messaggi di fan, amici e parenti, non è stato reso noto il sesso e il nome scelto per il nascituro.

Non possiamo che unirci a tutti e mandare ai futuri mamma e papà i migliori auguri di cuore per questa splendida novità!