Paola Marella, ecco chi è il marito della conduttrice

Chi è il marito di Paola Marella, la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti insieme all’amato sui social.

In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere Paola Marella in diversi programmi televisivi, molti andati in onda su Real time. L’esordio sul piccolo schermo arriva proprio sul canale citato nel format Cerco Casa disperatamente dove approda come conduttrice per proseguire nella conduzione del programma Vendo casa disperatamente sempre su Real time.

Prima ancora del debutto in tv, la conduttrice aveva intrapreso la carriera di agente immobiliare come dipendente in un gruppo. Dopo qualche anno decide di aprire una società. Nel 2007 arriva l’esordio televisivo, carriera che intraprende in parallelo a quella professionale come architetto. La Marella è infatti laureata in ‘Architettura degli interni’ presso la facoltà di Architettura del Policlinico di Milano.

Da quando è arrivata sul piccolo schermo è diventata molto popolare e anche sui social il seguito dei follower è aumentato. La conduttrice in occasione del compleanno di suo marito ha pubblicato degli scatti insieme con una dolce dedica. Sapete chi è il suo compagno?

Paola Marella, chi è suo marito: eccoli insieme in uno scatto

Paola Marella è una conduttrice diventata sempre più nota negli ultimi anni dato che dopo aver condotto la primissima trasmissione su Real Time Cerco Casa disperatamente, ha preso il timone di altre.

Citiamo qui alcune delle trasmissioni condotte, come la già citata Cerco Casa Disperatamente e ancora Vendo casa disperatamente, Welcome Style, Shopping Night: Home edition, Changing Rooms-Camera a sorpresa, su Cielo conduce I consigli di Paola, Un sogno in affitto su Sky Uno. La conduttrice ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare e dopo l’esordio in televisione è diventata molto nota tanto da raggiungere sui social gli oltre 400 mila follower. Ed è proprio sui social che ha voluto sorprendere suo marito facendogli gli auguri nel giorno del suo compleanno.

Ecco il marito della Marella. Solitamente è molto riservata, infatti non sono condivise molte foto insieme alla sua famiglia e il suo profilo instagram è incentrato sull’aspetto professionale. Nel giorno del compleanno del suo amato ha fatto un’eccezione: “Non diciamo quanti anni hai, ma tanti auguri… Auguri a mio marito che sì, a volte mi fa incavolare da morire ma è l’unico che sa farmi ridere nei momenti difficili”.