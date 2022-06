La ricordate a Uomini e Donne? Oggi ha completamente cambiato look, irriconoscibile!

La ricordate nello studio di Uomini e Donne? Oggi l’ex corteggiatrice ha completamente cambiato look, irriconoscibile!

Era maggio del 2015 quando andava in onda una delle scelte più emozionanti di Uomini e Donne. Nonostante la loro storia non abbia avuto lieto fine, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato hanno fatto sognare i fan per diversi anni. Il tronista argentino, al termine del percorso sul trono, scelse proprio lei, preferendola alla ‘rivale’ Silvia. Ma com’è oggi Nicole?

Ebbene, a distanza di sette anni dalla scelta di Uomini e Donne, la corteggiatrice sta vivendo un vero e proprio sogno: è incinta del suo primo bebè! La storia d’amore col calciatore Armando Anastasio procede a gonfie vele e presto saranno genitori. Ed è proprio con lui che, qualche ora fa, è partita per una vacanza ad Ibiza: sapete che look ha scelto per il suo viaggio? Non indovinereste mai!

Nicole Mazzocato, la ricordate a Uomini e Donne? Oggi ha rivoluzionato il suo look

Nicole Mazzocato è una delle ex corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La sua semplicità e la sua dolcezza hanno conquistato i fan, che, ancora oggi, la seguono e la supportano attraverso i social. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, Nicole ha sfoggiato il suo nuovo look. Un look scelto proprio per la sua vacanza ad Ibizia e Formentera, dove trascorrerà un po’ di tempo col suo compagno ed alcuni amici.

Nel corso degli anni, l’ex corteggiatrice ha cambiato diverse volte il suo aspetto, rivoluzionando la sua chioma con tagli e colori diversi. Così, però, non l’avevamo mai vista! Date un’occhiata al suo cambio look:

Eh si, Nicole ha detto addio ai capelli lisci e ha scelto di ricoprire il suo capo di numerosissime treccine! Un look che scelgono in tante in vista delle giornate al mare: basti pensare a Soleil, che ha scelto le treccine per la sua seconda avventura a L’Isola dei Famosi. Pioggia di complimenti per la Mazzocato su Instagram: il suo look ‘wild’ è stato ampiamente promosso dai fan! Voi cosa ne pensate?