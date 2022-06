Royal Family, la casa di Kate Middleton e William: l’arredamento senza eccessi

In una videoconferenza di William e Kate Middleton si è visto un angolo della loro casa di campagna: notate nulla di strano?

Durante il lockdown che ha caratterizzato diversi periodi degli ultimi due anni, ci siamo avvicinati maggiormente a tante tecnologie a cui forse fino ad allora non avevamo mai prestato molta attenzione. E’ stato necessario per molti settori del mondo del lavoro, perfino per quello dello spettacolo. O semplicemente per mantenersi in contatto con parenti ed amici.

Sembrerà strano, ma anche i duchi di Cambridge non sono stati esonerati da tale prassi ed hanno usufruito anche loro di alcuni prodigi dell’era moderna. Come, ad esempio, l’app Zoom, tra quelle più scaricate nel 2020.

A quanto pare, anche la Royal Family vi è ricorsa in varie occasioni. La Regina, che proprio in questi giorni sta festeggiando il Giubileo di Platino, l’ha utilizzata per parlare con figli e nipoti quando è stata costretta a trascorrere il periodo natalizio lontano da loro per ragioni di sicurezza contro il contagio da Covid.

Anche William e Kate l’hanno usata per una videoconferenza con Just ‘B’ di The Hospice UK. Si tratta di una linea di assistenza che aiuta gli operatori sanitari colpiti dal dramma della morte di colleghi e persone care. In quell’occasione, l’amatissima coppia si è collegata dalla tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk, dove ha trascorso il lockdown. E’ stato quindi possibile dare uno sguardo ad un angolo dell’immensa villa e guardate cosa abbiamo scoperto!

William e Kate Middleton, la casa che non ti aspetti: chi l’avrebbe mai detto!

L’enorme abitazione dotata di ben 10 camere da letto, è un regalo che nonna Elisabetta fece al nipote e a sua moglie per il matrimonio. In questi anni, la villa è stata ristrutturata e modificata in alcune sue parti dal “designer di fiducia” Ben Pentreath.

Nella Zoom call, che è possibile vedere sul profilo ufficiale dei duchi, vediamo William e Kate seduti sul divano nel salotto: il particolare che colpisce da subito è la semplicità dell’ambiente. Elegante ma accogliente, insomma. Alle spalle della coppia si vedono dei cuscini a fiori, una lampada, un portafotografie con una foto del piccolo George, dei piatti decorativi.

Si nota anche la presenza di diverse piante e non c’è da stupirsi visto che Kate Middleton è adora la natura ed il giardinaggio. Evidentemente ha scelto di trascorrere il lockdown nella tenuta di Anmer Hall proprio per questo motivo.

Vi sareste mai aspettati tanta semplicità nella dimora di William e sua moglie?