Uomini e Donne, “Mi ha tirato la sedia dietro”: salta fuori il retroscena su Armando Incarnato

In una diretta Instagram, un ex cavaliere del Trono Over ha rivelato cosa avrebbe fatto Armando Incarnato dietro le quinte di Uomini e Donne.

Il longevo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si sa, fa parlare molto di sé anche quando non è in onda. Tramite i giornali o i social, i suoi protagonisti, ex o attuali, rilasciano spesso dichiarazioni e rivelano aneddoti e retroscena sconosciuti al pubblico.

Anche ora che la trasmissione ha momentaneamente chiuso i battenti per la pausa estiva, saltano fuori episodi davvero sorprendenti che riguardano i membri del parterre maschile o femminile. Proprio in queste ore, la pagina Opinionista Social ha pubblicato una diretta in cui tra gli ospiti c’erano anche due ex volti di Uomini e Donne. Parliamo dell’ex dama Marika Geraci, che era insieme al suo fidanzato Diego, e l’ex cavaliere Marcello Messina, uscito dal programma dopo aver conosciuto l’attuale compagna.

Il pubblico del programma si ricorderà sicuramente di loro e delle discussioni in studio con Armando Incarnato. Mentre proseguiva la diretta, i partecipanti leggevano i tanti commenti e le domande sul cavaliere napoletano. Un’utente è intervenuta accusandolo di recitare una parte, definendolo quindi un attore. Marika ha colto la palla al balzo per fare una battuta sarcastica sul film a cui Incarnato ha preso parte: “Non so quanti siano andati a vederlo, però è veramente uscito al cinema”, ha detto ironica.

Dal canto suo, Marcello ha detto: “Ma veramente? Allora c’è speranza per tutti”. Proprio l’agente immobiliare ha poi raccontato un episodio accaduto dietro le quinte con il suo antagonista nei mesi in cui ha fatto parte del programma.

Marcello Messina racconta un episodio su Armando Incarnato: è successo a Uomini e Donne

Quando Messina ha ironizzato dicendo di voler bene ad Armando e di sentire la sua mancanza, qualcuno gli ha chiesto evidentemente se davvero avesse dell’affetto per il cavaliere. I due, lo ricordiamo, hanno avuto molti litigi quando Marcello era in trasmissione.

Armando lo accusava di avere una fidanzata nascosta lontano dalla tv, ma Marcello ha sempre negato. Il cavaliere partenopeo sostenne addirittura di avere la prova di una vacanza a Taranto che Messina avrebbe fatto insieme a questa presunta fidanzata. La foto fu mostrata, ma Marcello appariva da solo e per di più non in Puglia ma in Liguria.

Tornando alla risposta dell’agente immobiliare, questi ha confermato: “Sì, gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente”. Poi a sorpresa ha rivelato: “C’è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta sì, quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso”.

E voi avreste mai immaginato tutto ciò?