Uomini e Donne, ex tronista al pronto soccorso: “Mi piegavo dai dolori”, cos’è successo; il racconto sui social.

“Volevo ringraziarvi per i tanti messaggi che mi avete mandato e rassicurarvi che sto meglio”. Inizia così il lungo messaggio dell‘ex tronista di Uomini e Donne, che, attraverso le sue stories di Instagram, ha raccontato quello che le è successo nei giorni scorsi.

Un improvviso problema che l’ha costretta a recarsi in pronto soccorso, accompagnata dal suo inseparabile fidanzato. “Abbiamo passato quella nottata totalmente in bianco, io in ospedale e lui poverino fuori dal pronto soccorso ad aspettarmi. Ma adesso sta andando meglio”. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Uomini e Donne, “Abbiamo passato una nottata in bianco”: l’ex tronista al pronto soccorso, come sta adesso

Spiacevole episodio per l’ex tronista Roberta Giusti. Come raccontato da lei stessa attraverso dei video condivisi nelle sue stories di Instagram, nei giorni scorsi l’ex tronista è stata portata in ospedale dal suo fidanzato Samuele Carniani.

“Ho avuto una brutta gastroenterite, una gastroenterite acuta dovuta non si sa a che cosa, probabilmente intossicazione alimentare. Ma adesso sto andando meglio, sono in via di ripresa. Certo devo mangiare in un certo modo, stare attenta, cercare di non avere stress perché potrebbe essere stato causato anche dallo stress, però va meglio”. Queste le parole di Roberta, che rassicura i fan sulle sue attuali condizioni di salute, spiegando che grazie alle cure datele dai medici al pronto soccorso va ogni giorno meglio. Come si legge nella didascalia allegata alle stories, sono stati momenti di grande sofferenza per Roberta: “Per sei ore mi piegavo dai dolori, piangevo e nessun medicinale mi faceva effetto“.

A supportarla ed aiutarla, come sempre, c’è il suo ‘Lino’, il corteggiatore che ha scelto a Uomini e Donne a Gennaio del 2022: tra loro procede tutto a gonfie vele e ci sono sempre l’uno per l’altra. Non possiamo che unirci alla valanga di fan e mandare a Roberta i nostri migliori auguri per una veloce e completa guarigione.