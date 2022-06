Alessandro Iannoni, cosa lo costringe a fare la mamma Carmen Di Pietro: pazzesco!

Alessandro Iannoni svela cosa lo costringe a fare la sua mamma Carmen di Pietro: un racconto davvero pazzesco, guardate qui.

Un rapporto davvero speciale, quello portato a L’Isola dei famosi da mamma Carmen Di Pietro ed Alessandro Iannoni, suo primogenito, e che subito ha catturato l’attenzione. Tra loro, per tutta la durata dell’avventura, non sono affatto mancati litigi ed accese discussioni, ma quello che è sempre emerso da questi avvenimento è il profondo amore reciproco.

“Sarà sempre la prima donna della mia vita”, è proprio con queste esatte parole che Alessandro Iannoni, dopo esattamente 3 mesi dall’inizio della sua esperienza a L’Isola dei famosi, ha salutato Carmen Di Pietro prima di ritornare in Italia. D’altra parte, come si suol dire: la mamma è sempre la mamma! A proposito di questo, avete letto cosa ha dichiarato il giovane sulla simpaticissima Di Pietro? Sul settimanale Oggi, Alessandro non ha raccontato solo perché è finita con la sua ex fidanzata, ma anche cosa lo costringe a fare Carmen quando sono a casa. “È un po’ matta, ma non la cambi”, ha iniziato a raccontare, ma guardate qui cosa ha svelato.

Alessandro Iannoni, cosa lo costringe a fare sua mamma: incredibile!

Un racconto a cuore aperto, quello che ha fatto Alessandro Iannoni dopo aver abbandonato L’isola dei famosi per motivi di studio. Alle pagine del settimanale Oggi, infatti, l’ex naufrago ha raccontato sua madre a 360 gradi, svelando cosa costringe a fare ad entrambi i suoi figli la simpaticissima Carmen Di Pietro. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la naufraga sia inflessibile su determinate cose e che sia solita impartire ai suoi due figli un’educazione piuttosto rigida.

A partire dall’orario del pranzo, fissato alle ore 11:30, fino a quello della cena, previsto per le 17:30, l’educazione impartita ad Alessandro e Carmelina, entrambi figli avuti dal suo ex compagno, è piuttosto rigida. “Esige che io e mia sorella ci si alzi entro le sei anche sabato e domenica se no diventa una iena”, ha continuato a dire il giovane Iannoni. Rivelando, inoltre, di aver fiducia in lei e di essere convinto che se sua mamma tramanda a loro questa educazione, è perché è consapevole che sia quella giusta per loro. Infine, vi è piena collaborazione in casa anche per le faccende domestiche. A cucinare, a quanto pare, è proprio il giovane Alessandro, perché altrimenti sarebbe un disastro. Le pulizie, invece, si fanno insieme.

Vi sareste aspettati questo racconto?