Per la puntata di Domenica In del 5 Giugno è prevista in studio una grandissima festa: le anticipazioni e tutti gli ospiti di quest’oggi.

Dopo Verissimo e Uomini e donne, un altro seguitissimo programma è pronto a chiudere i battenti. Stiamo parlando proprio di Domenica In. Dopo 38 settimane esatte dal suo inizio, la trasmissione di Mara Venier della Domenica pomeriggio saluterà i suoi telespettatori, dando loro appuntamento a Settembre. A proposito, avete letto chi ci sarà al timone?

A partire dalle ore 14:00, quindi, Mara Venier sarà al timone del trentottesimo ed ultimo appuntamento di Domenica In. Stando alle anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe che sia un’ultima puntata da festa. Nello studio televisivo, infatti, si alterneranno tantissimi ospiti, e tutti incredibili, ma soprattutto ci sarà tantissima e buona musica. Insomma, sembrerebbe proprio che la “zia Mara” abbia deciso di impressionare tutto il suo pubblico. Pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio della puntata di Domenica In del 5 Giugno? Sarà un appuntamento davvero imperdibile, ve lo assicuriamo!

Domenica In, anticipazioni dell’ultima puntata del 5 Giugno: chi sono gli ospiti di oggi

Se tutte le puntate precedenti di Domenica In sono state imperdibili, quella che andrà in onda Domenica 5 Giugno lo sarà ancora di più. A distanza di ben trentotto settimane dall’inizio della quarta stagione consecutiva condotta da Mara Venier, l’amatissima trasmissione di Rai Uno è pronta a salutare il suo numeroso pubblico. Ed è pronto a regalargli una puntata fenomenale. Siete pronti a scoprire le anticipazioni del 5 Giugno?

L’ultima puntata di Domenica In del 5 Giugno sarà una grande festa. Ad aprirla, vi sarà proprio lui: il mitico Bobby Solo, amatissimo cantante e grande amico della padrona di casa. A lui seguiranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, i due canteranno insieme il singolo che ha sancito la loro vittoria al Festival di Sanremo nel 2018, ma presenteranno rispettivamente un nuovo romanzo e un nuovo singolo. Infine, si collegherà Cesare Cremonini, entreranno in studio Francesco Gabbani e la sua band, Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che presenteranno il loro nuovo singolo, e Bruno Venturini. Insomma, una puntata all’insegna della buona musica.

Noi non vediamo l’ora di assistere a questo magnifico spettacolo, voi?