Assenza pesante in tv: avete notato che non sono in studio? Ecco il motivo

Tutti si aspettavano di rivederli in trasmissione, ma non è stato così: la loro mancanza in studio si sente eccome, ma perché non ci sono?

In un reality, via via che passano le settimane ed il numero degli eliminati aumenta, questi ultimi di solito sono presenti in studio fino alla fine del programma. Il pubblico de L’Isola dei Famosi, dopo aver appreso a malincuore che alcuni naufraghi non hanno accettato il prolungamento fino al 27 giugno, si aspettavano di vederli almeno in studio durante le puntate serali su Canale 5. Invece niente, di loro nessuna traccia dopo la diretta del 23 maggio scorso in cui hanno annunciato di abbandonare.

Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia. Costoro hanno deciso di non proseguire la loro avventura in Honduras e sono rientrati in Italia. A tal proposito, il portale Biccy aveva rivelato nei giorni scorsi che, secondo una fonte, gli autori del programma non hanno voluto fare ai quattro un nuovo contratto per presenziare in studio.

La motivazione è presto detta: loro non sono stati eliminati dal televoto del pubblico, bensì hanno scelto autonomamente di ritirarsi rinunciando così al compenso previsto per le presenze in studio. In un’intervista rilasciata a Fanpage, Guendalina ha confermato tale spiegazione, vediamo però cosa ha aggiunto.

Guendalina Tavassi spiega perché lei ed altri ex concorrenti non sono in studio

La sorella di Edoardo Tavassi e il figlio di Carmen di Pietro sono stati senza dubbio due personaggi chiave di questa sedicesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. La loro assenza in trasmissione ha quindi deluso le aspettative di tanti telespettatori che in questi mesi li hanno seguiti con grande affetto

Guendalina ha parlato dell’argomento a Fanpage: “In pratica il nostro contratto originale scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via”. Ha poi aggiunto che se la produzione volesse invitarla, può ovviamente farlo. Tra l’altro, a differenza di Blind e Licia, l’ex gieffina e Iannoni potrebbero presenziare in studio come parenti dei naufraghi concorrenti.

Speriamo di rivederli al più presto, intanto ricordiamo che L’Isola dei Famosi ci aspetta con una nuova puntata domani sera 6 giugno!