Avanti un altro, chi è il fidanzato di Sara Croce: è un volto molto noto

Sara Croce ci sta conquistando nel ruolo di Bonas ad Avanti un altro: scopriamo chi è il suo fidanzato.

Ad Avanti un altro abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi. Il format condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti da quando ha esordito su canale 5 ha conquistato i telespettatori. L’ironia dei presentatori con quella battuta sempre pronta accompagna l’ironia degli altri protagonisti tanto da rendere la puntata scoppiettante.

Sono diversi i ruoli che subentrano in gioco ogni volta e uno di questo è quello svolto da Sara Croce che partecipa alla trasmissione come Bonas. Ed ogni volta che entra in studio c’è sempre il boato. Prima di entrare a far parte del programma Avanti un altro già l’avevamo vista in un altro format, a Ciao Darwin. Infatti Sara vi ha partecipando nei panni di Madre Natura nella stagione numero 8 andata in onda nel 2019.

Da quando ha debuttato sul piccolo schermo la popolarità è cresciuta e di conseguenza anche sui social il numero di follower è salito e cresce di giorno in giorno. La Bonas pubblica molti scatti tutti belli e particolari , al mare, in posti meravigliosi e con look diversi e sempre casual o eleganti. In diverse immagini è fotografata con il suo fidanzato: scopriamo chi è, come vi abbiamo accennato in alto è un volto noto.

Avanti un Altro, chi è il fidanzato di Sara Croce: non è un volto sconosciuto al pubblico

Sara Croce è da alcuni anni la Bonas di Avanti un altro, il programma in onda su canale 5, è molto seguito dal pubblico che si lascia trasportare dalla leggerezza delle puntate. La bonas è una modella, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda e si è molto affermata.

Data la sua bellezza non potevamo immaginare diversamente. Prima di vederla ad Avanti un altro l’avevamo già vista. Infatti nell’ottava stagione di Ciao Darwin è arrivata in studio come Madre Natura. Sara a quanto pare ha il cuore impegnato. Sui social possiamo vedere molto scatti in cui è fotografata con il suo fidanzato.

Il compagno della Bonas è Gianmarco Fiory, ed è un calciatore sicuramente a molti noto. Ha giocato in diverse squadre ed è poi passato al Bari. Sono tanto complici e questo possiamo notarlo dagli scatti condivisi. L’ultimo del calciatore è una dedica per la sua bella fidanzata nel giorno del suo compleanno: “Vederti e renderti felice, la mia gioia più grande! Buon compleanno amore mio”.