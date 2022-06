Beautiful anticipazioni, clamoroso colpo di scena per Hope: c’entra un uomo ma non è Liam, cosa accadrà alla Logan nelle prossime puntate della soap.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Non c’è pace per Hope Logan… Dopo l’ennesima, turbolenta, lite con Liam per via del tradimento con Steffy, i due sembravano aver ritrovato un punto di incontro. La serenità, però, durerà davvero poco in casa Spencer.

Liam, infatti, finirà presto in carcere insieme a suo padre a causa dell’incidente che ha provocato la morte di Vinny Walker. Una serie di scoperte shock porteranno alla verità, ma oggi vi vogliamo parlare di qualcosa che accadrà molto dopo per quanto riguarda le puntate italiane. In America, infatti, Hope è al momento sempre più vicina ad una persona... e non si tratta di Liam. Se no temete spoiler, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni, clamoroso colpo di scena per Hope Logan: sempre più vicina a…

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai. Merito anche dei continui ritorni in scena di personaggi che hanno fatto letteralmente la storia della soap opera. In Italia non li abbiamo ritrovati ancora, ma ben presto rivedremo in scena Sheila Carter, Taylor Hayes e udite udite Deacon Sharpe! Ed è proprio di quest’ultimo che vogliamo parlare!

Come tutti sappiamo, Deacon è il papà di Hope: la ragazza è nata proprio dalla relazione passionale di Brooke e Deacon, avvenuta quando quest’ultimo era impegnato con Bridget. Negli anni, padre e figlia si sono frequentati davvero poco ed è proprio per questo che Deacon ha deciso di tornare in città. E, a quanto pare, Hope è ben felice di recuperare il tempo perduto col suo papà, nonostante il disaccordo di Ridge e Brooke. Quest’ultima, però, col tempo capirà le ragioni della figlia e si schiererà con Deacon: un nuovo motivo di scontro con Ridge? Assolutamente si!

Come potrete immaginare, Deacon rappresenterà un grande ostacolo per il matrimonio tra Ridge e Brooke, come lo è già stato in passato. Nel frattempo, però Sharpe e la figlia Hope si uniranno sempre più, scoprendo di avere anche diverse passioni in comune, come lo sport, in particolare il karate! Arriveranno sorprese incredibili…stay tuned!