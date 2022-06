Blanco, qual è il significato del nuovo brano ‘Nostalgia’: lo sapevate?

Blanco è ritornato con il suo nuovo brano ‘Nostalgia’, ma sapete qual è il suo significato? In molti se lo stanno chiedendo.

Tutti aspettavano questo momento con ansia e finalmente è arrivato! Dopo l’incredibile successo riscontrato con Brividi, singolo dal significato incredibile che gli è valsa anche la vittoria al Festival di Sanremo con Mahmood, Blanco è ritornato “in scena” con un nuovo brano da urlo.

Accompagnato da un video pazzesco, girato tra le strade di New York, Blanco è ritornato a fare impazzire i suoi ammiratori con un nuovo brano. Questo si chiama “Nostalgia” e, seppure sia stato reso disponibile da pochissimo tempo, ha già riscontrato un successo pazzesco. Siete curiosi di sapere, però, quale sia il suo significato? In moltissimi se lo chiedono, anche perché i più accaniti sostenitori del cantautore non hanno potuto fare a meno di notare una sorta di ritorno al passato. Perché? Scopriamolo insieme.

Qual è il significato di ‘Nostalgia’, il nuovo brano di Blanco?

È uscito da pochissimi giorni, eppure il brano “Nostalgia” conferma ancora una volta l’immensa bravura di Blanco. Sin dal suo esordio, il giovanissimo cantautore ha saputo conquistare l’attenzione su di sé. Ed ancora adesso, nonostante siano trascorsi anni dal suo debutto come cantante, continua ad affermarsi tra gli artisti emergenti di questi ultimi anni. Ogni sua canzone nasconde un significato pazzesco. Ne è l’esempio “Blu Celeste”, ma anche “Nostalgia”. A proposito, sapete cosa significa?

Sono tantissime le persone che hanno avuto la possibilità di ascoltare il nuovo singolo di Blanco, se ne sono perdutamente innamorate e si sono chiesti quale fosse il suo significato. Ebbene, se siete proprio curiosi, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Sembrerebbe che “Nostaglia” abbia una vena malinconica e che richiami chiaramente lo stesso spirito di alcuni brani d’esordio. A quanto pare, infatti, il nuovo singolo fa riferimento ad un passato ormai perso e per cui se ne sente la nostalgia.

Voi l’avete già ascoltata?

Cosa ha dichiarato la sua ex fidanzata?

Se è sulla bocca di tutti per la sua musica, Blanco non passa inosservato nemmeno per la sua vita privata. Attualmente fidanzato con Martina, il cantante ha chiuso un po’ di tempo fa la sua relazione con Giulia, che a sua volta è intervenuta recentemente su Tik Tok per fare chiarezza sulla questione.