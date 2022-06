Brutto colpo! Si sono lasciati dopo 11 anni di relazione: è finita davvero

Dopo 11 anni di relazione, si sono lasciati: bruttissimo colpo, sembrerebbe essere proprio finita per davvero, di chi stiamo parlando.

Non tutti gli amori sono destinati per sempre. Purtroppo, non tutte le coppie convolano a nozze dopo tanti anni trascorsi insieme, come l’amatissimo conduttore televisivo, ma decidono di dirsi addio.

A lanciare la notizia bomba sull’imminente separazione di un’amatissima coppia, è stato proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini. Stando a quanto si apprende dal settimanale “Chi”, sembrerebbe che la famosa ed apprezzata conduttrice tv abbia chiuso la relazione che durava da circa 11 anni e che abbia, addirittura, deciso di cambiare casa. Sul giornale, infatti, sono state condivise alcune immagini che la ritraggono proprio nel bel mezzo del trasloco. Brutto colpo, quindi, per il volto noto della tv, che sembrava aver ritrovato la serenità sentimentale dopo tanto tempo. Dopo 11 anni di relazione, quindi, sembrerebbe che i due si siano lasciati definitivamente. Sapete di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Si sono lasciati dopo 11 anni: è finita stavolta, cos’è successo

Dopo la notizia della fine della sua relazione con la sua bellissima compagna, sembrerebbe che anche un’altra amatissima conduttrice abbia detto “addio” alla sua relazione durata più di 10 anni. Stando a quanto si apprende dal settimanale “Chi”, sembrerebbe dopo 11 anni di relazione i due si siano lasciati per davvero. L’allarme, stando a quanto si apprende, è stato lanciato dalla diretta interessata alla vigilia dei suoi 50 anni. A distanza di tempo e dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, sembrerebbe che il giornale diretto da Alfonso Signorini ne abbia dato la conferma. Stiamo parlando proprio di lei: Anna Falchi!

“La Famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme”, aveva recentemente dichiarato Anna Falchi sul suo compagno decennale Andrea Ruggeri. Non sappiamo cosa abbia determinato la rottura, ma da quanto riferisce il settimanale “Chi” sembrerebbe che questa sia davvero definitiva, tanto che l’ex modella di Miss Italia è stata beccata nel bel mezzo del trasloco.

Ci auguriamo che sia solo una tempesta passeggera e che Anna Falchi e il suo compagno possano ritrovare la loro serenità.