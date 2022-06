Cambio look drastico per Jessica Selassié: così non l’avete mai vista; ecco come si è mostrata la vincitrice del GF Vip 6.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione del GF Vip: non a caso ne è stata la vincitrice! Parliamo di Jessica Selassié, la più grande delle principesse di Etiopia, entrate in casa inizialmente come unico concorrente, per poi essere divise nel corso dei mesi. Un’esperienza unica per Jessica, che è entrata nel cuore di migliaia di fan con la sua semplicità e la sua dolcezza. E, a distanza di mesi, i suoi sostenitori continuano a seguirla e supportarla, soprattutto attraverso i social.

Ed è proprio lì che, nelle scorse ore, Jessica ha mostrato a tutti il suo cambio look. Affidandosi alle mani esperte di un hairstylist, l’ex gieffina ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto, mostrandosi come mai prima d’ora. Curiosi di vedere cosa ha fatto ai capelli? Siete nel posto giusto!

Jessica Selassié, cambio look per la vincitrice del GF Vip: ecco cosa ha fatto ai capelli

Tra i vincitori del GF più amati di sempre c’è senza dubbio lei, Jessica. La Selassié, nel corso dei sei mesi vissuti nella Casa di Cinecittà, ha subito una vera e propria evoluzione, imparando a sentirsi più femminile e acquisendo maggiore sicurezza in sé stessa. In tantissime si sono riviste in Jessica e la Selassié può contare su una vera e propria schiera di fan! Che, nelle scorse ore, hanno visto una versione inedita della loro beniamina.

Anche in casa, Jessica ha sfoggiato diversi look e cambiato più volte acconciatura: nelle ultime puntate, la gieffina ha scelto più volte la coda alta. Stavolta, però, Jessica ha osato davvero, scegliendo un riccio super definito. Una chioma ‘wild‘ che ha fatto impazzire i fan, date un’occhiata:

Eh si, ve l’avevamo detto: Jessica è davvero incantevole in qualsiasi ‘versione’ si mostri. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!