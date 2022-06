“Una cosa bruttissima”: Clemente Russo fa infuriare Laura, è incontenibile

A L’Isola Party, Clemente Russo ha fatto arrabbiare sua moglie Laura Maddaloni a causa di un ‘segreto’ finora mai rivelato.

Come per molti ex naufraghi reduci dall’esperienza in Honduras, anche Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni sono stati ospiti de L’Isola Party, condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Ora che il loro percorso a L’Isola dei Famosi è terminato, la coppia di sportivi, conosciuta da tutti come molto unita, è stata protagonista di una rivelazione in diretta da parte del pugile che ha lasciato di stucco la consorte.

Durante una serie di domande, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha messo un po’ in difficoltà l’ex campione olimpico: gli ha infatti chiesto di confessare un segreto mai svelato prima d’ora a nessuno, neanche alla moglie!

Difficile immaginare che possa esserci qualcosa dell’uno che l’altra non sappia, tant’è che Clemente inizialmente è apparso alquanto titubante: “Laura sa tutto di me, quindi non saprei cosa dirle“. Ecco che, però, si è ricordato di una cosa mai detta prima a Laura. Vediamo di cosa si tratta e come ha reagito quest’ultima.

Clemente Russo fa una confessione a Laura Maddaloni: lei non la prende bene

L’ex atleta ha ammesso in presenza di Laura di aver fatto qualcosa il giorno prima di cui lei non sapeva ancora nulla: “A dire il vero c’è qualcosa che è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia. Lo dico in diretta qui così non può fare di più tanto. Ok vado, lo dico, ho comprato un cavallo, l’ennesimo cavallo, sì ho comprato un altro cavallo. Certo che è vero non scherzo“.

La Maddaloni, della quale conosciamo bene la grinta e il carattere forte grazie al percorso sull’isola, è rimasta spiazzata in un primo momento. Poi, ha guardato il marito ‘lanciando fulmini dagli occhi’ ed ha detto: “No dai non è vero giura. Questa è proprio una cosa bruttissima. Dopo faremo i conti io e lui“.

Come già spiegato in studio, Russo ha dichiarato anche a Superguidatv che il suo unico rimpianto riguardo all’esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi è quello di non essersi dedicato maggiormente ai rapporti interpersonali.

Secondo voi, questa autocritica di Clemente è giusta?