È Dustin in Stranger Things: sapete con chi è fidanzato il giovane attore?

È Dustin nella seguitissima serie tv Stranger Things: sapete con chi è fidanzato il giovane attore? Eccoli insieme.

Ammettiamo: Stranger Things non sarebbe lo stesso senza il tenero Dustin. Il personaggio interpretato da Gaten Matarazzo è uno dei più amati dal pubblico, sin dalla prima stagione. E, in attesa della seconda parte del capitolo quarto, vi sveliamo un’interessante curiosità che riguarda proprio il giovanissimo attore.

L’attore, che è nel cast della serie tv ideata da Matt e Ross Duffer dal 2016, è felicemente fidanzato da ben quattro anni. Curiosi di scoprire con chi? Eccoli insieme, più belli che mai.

In Stranger Things interpreta il dolce Dustin: ecco con chi è fidanzato l’attore

Nuove minacce piombano su Hawkins e, come sempre, spetta a Dustin e ai suoi amici combattere il male. La quarta stagione di Stranger Things ha battuto ogni record in pochissimi giorni e i fan non vedono l’ora di vedere gli ultimi due episodi. Il capitolo 4 è stato, infatti, diviso in due: i primi sette episodi sono disponibili dal 27 maggio, ma bisognerà attendere luglio per il finale di stagione. E, anche nei nuovi episodi, Dustin Henderson è uno dei protagonisti assoluti dello show.

A dare il volto al ragazzino è Gaten Matarazzo, oggi 19 enne, ma appena 13 enne nella prima stagione dello show. Non tutti sanno che il giovane attore è fidanzato da diversi anni con Elizabeth ‘Lizzy’ Yu, che ha iniziato a frequentare nel 2018. I due sono innamoratissimi e sui rispettivi social ci sono diversi scatti di coppia. Eccoli insieme:

Eh si, davvero una coppia meravigliosa! Cosa aspettate a seguirli sui social? Non ve ne pentirete!

La malattia di Gaten Matarazzo

L’attore è affetto da una rara malattia, la disostosi cleidocranica, proprio come Dustin, il personaggio che interpreta in Stranger Things. Per questa ragione, Gaten utilizza delle protesi dentarie per le sue uscite pubbliche. L’attore ha più volte approfittato della sua popolarità per parlare dell’argomento, sensibilizzare il pubblico sulla malattia e aiutare associazioni che si occupano di questa malformazione.