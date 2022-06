Gli Eredi della terra, Caterina ha lasciato il segno ma questa non è la prima volta che vediamo l’attrice: ricordate dove ha recitato?

Ha interpretato Caterina ne Gli eredi della terra e il suo personaggio ha lasciato il segno. Dobbiamo dire che la serie ha conquistato i telespettatori e il finale è stato inaspettato e spiazzante. Hugo Llor, il protagonista è stato interpretato in età adolescenziale da David Solans mentre in età adulta da Yon Gonzales.

Dopo accadimenti tragici, divenuto un cantiniere, incontra Caterina che al tempo era una schiava del nobile del palazzo. Quando al potere del castello sale Bernat grazie anche all’aiuto di Hugo che conserva le lettere che provano del tradimento del signore verso il re, i fatti cambiano. Llor chiede la protezione di sua figlia Mercè al suo amico, di farla vivere a palazzo e di cercarle un marito. Un’altra richiesta riguarda proprio Caterina che da schiava diventa una donna libera e va vivere con Hugo, anche se, ricordiamo, era ancora sposato. Questo personaggio femminile è stato interpretato dall’attrice Elena Rivera ed è stata impeccabile. La sua interpretazione ha lasciato il segno, forte e profonda allo stesso tempo. Questa però non è la prima volta che vediamo l’attrice: ricordate dove ha recitato?

Gli Eredi della terra, l’attrice ha lasciato il segno: ricordate dove l’abbiamo già vista?

Caterina ne Gli Eredi della terra è stata interpretata dall’attrice Elena Rivera. La sua interpretazione è stata apprezzata dal pubblico in modo impressionante. L’attrice ha saputo portare in scena la schiava e la donna libera, forte e attraversata dal dolore dopo una vita di sofferenze, fatta di molestie e abusi, violata da uomini potenti, trova in Hugo l’amore ma soprattutto un uomo buono e onesto.

E Elena ha saputo portare e trasmettere ogni aspetto della vita di Caterina. Questa non è la prima volta che noi la vediamo. Non è difficile immaginare che l’attrice ha recitato in tanti film e fiction, recitando al cinema e in televisione. Ma noi in quali serie l’abbiamo vista?

Forse non tutti ricordano che l’abbiamo vista ne Le verità nascoste, serie trasmessa nel 2018 e in Inès dell’anima mia, una serie andata in onda dal 30 luglio al 20 agosto del 2021. Vi ricordate i personaggi che ha interpretato?