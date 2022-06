Grey’s Anatomy, l’attrice interprete di Lexie si mostra al naturale: è così acqua e sapone

In Grey’s Anatomy ha interpretato la sorella della protagonista, Lexie: avete mai visto l’attrice al naturale?

Dal 2005 ci siamo lasciati completamente avvolgere dalla trama di Grey’s Anatomy. La serie prodotta negli Stati Uniti, è trasmessa in molti paesi del mondo e il successo è così arrivato da ogni parte. La diciottesima stagione si è conclusa con scene inaspettate e ritorni che in molti speravano: finalmente è accaduto.

Per sapere però quello che succederà tra April e Jackson bisognerà aspettare la diciannovesima stagione. Infatti se in molti avevano pensato ad una fine della serie, questa non è ancora prevista. Ed è difficile pensare persino per gli stessi attori ad una chiusura, si immagina un finale in grande, con fatti che dovrebbero o potrebbero sconvolgere non solo i protagonisti ma soprattutto i telespettatori. Ma se torniamo indietro ciò è già accaduto perchè molte delle scene, in particolare quelle che riguardano gli addii con le morti dei personaggi, ci hanno letteralmente spiazzato.

Ci ha salutato sul finire dell’ottava stagione Lexie Grey, la sorellastra della protagonista. La sua morte spiazzò allora tutti soprattutto perchè proprio in quel momento aveva ricevuto una confessione d’amore. Chi ha interpretato questo personaggio? L’attrice è Chyler Leigh, di origini statunitensi; non ha intrapreso solo la carriera della recitazione, ma è anche una cantante e una modella. Seguita sui social da quasi 2 milioni di follower, spulciando sul profilo abbiamo notato una foto in cui mostra il suo viso al naturale: eccola!

Greys’ Anatomy, è stata Lexie Grey: ecco com’è l’attrice al naturale

Chyler Leigh è l’attrice diventata nota per il ruolo di Lexie Grey interpretato in Grey’s Anatomy. E’ la sorellastra della protagonista, Meredith. Purtroppo esce di scena alla fine dell’ottava stagione, morendo. Ed è proprio sul punto di morte che riceve la confessione di Mark Sloan.

Il medico le confessa il suo amore ma è ormai troppo tardi. Dopo la serie statunitense l’attrice ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare in altri film e serie tv. Oggi è seguita sui social da quasi 2 milioni di follower ed è qui che interagisce con loro pubblicando semplici scatti. Bella da togliere il fiato, vi mostriamo com’è senza trucco.

Ecco Chyler con il viso al naturale. Questa è un’immagine condivisa nell’ottobre del 2021. E’ bellissima anche acqua e sapone in un momento tranquillo di una semplice giornata. Non solo notiamo che appare senza colori sul viso ma ha anche un’acconciatura diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta anni fa.