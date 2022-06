Isola dei famosi, brutto episodio tra i naufraghi: accade di tutto

Isola dei famosi non c’è pace e un nuovo brutto episodio ha visto protagonisti i naufraghi: ecco che cosa è accaduto.

A L’isola dei famosi la quiete non è sempre dietro l’angolo e per far scoppiare una discussione basta una semplice scintilla. Vuoi che vivere sull’isola in una situazione di difficoltà, senza i confort a cui i concorrenti sono abituati, aggiungi la mancanza di cibo e le diverse personalità insieme, ed è così che scoppia il caos.

Negli ultimi giorni è proprio la questione dei pasti che ha portato più volte a scontri tra i naufraghi. Tanto che spesso i toni si sono alzati. Proprio nelle ultime ore una nuova discussione ha portato alla rottura degli equilibri.

Isola dei famosi, accade di tutto tra i naufraghi: la discussione si accende ancora

Negli ultimi giorni sembrerebbe che la tensione sia sempre più alta a L’Isola dei famosi. I naufraghi stanno cercando di vivere le ultime settimane trovando un equilibrio e accordi, cosa che in verità sembra sempre più lontana.

Spesso le discussioni si accendono per la questione dei pasti ed è il motivo che ha portato al nuovo scontro che ha visto coinvolti Carmen Di Pietro e Nick. Ma che cosa è successo? Nick ha consigliato al resto del gruppo di dividere le loro razioni di cibo e di mangiare il riso anche a pranzo. Questo intervento ha fatto esplodere la showgirl che ha esordito dicendo: “Mi sorprendi tantissimo questa mattina… Tu non puoi parlare se non mangi, non hai voce in capitolo”.

Nella discussione è intervenuto anche Luca Daffrè che ha cercato di far capire a Carmen che se anche in questo caso Nick non ha voce in capitolo può comunque esprimere il suo pensiero. Anche Nicolas si è schierato contro Nick: “Tu non mangi e per te non è un problema, rispetta e non ci rompere i co***. Non capisco perchè ti sei alzato così. Tu non rispetti le opinioni di 14 persone. Se ti diciamo che dopo 75 giorni… tu stai sempre zitto e non dici una parola”.

Carmen non riusciva a capire come mai il naufrago non abbia parlato prima ‘svegliandosi’ all’improvviso. La questione riguardava il fatto che quasi tutti avevano lo stesso pensiero tranne Nick. Infatti quest’ultimo aveva consigliato di dividere il riso mentre gli altri hanno detto di mangiare l’intera razione di sera: “Dopo 75 giorni ti svegli?”, ha commentato Nicolas. A quanto pare la questione sui pasti continua a creare discussioni tra i naufraghi.