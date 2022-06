Kylie Jenner in costume lancia il trend dell’estate: novità da non perdere

In vacanza sul lago, Kylie Jenner ha indossato un costume molto particolare: le carte in regola per diventare il trend estivo ci sono tutte!

Proprio come sua sorella Kim Kardashian, anche Kylie Jenner sa sempre come essere iconica in ogni momento. Anche quando si tratta di una giornata di relax sul lago. Le sue immagini pubblicate sui social la immortalano con un costume che ha attirato l’attenzione di tutti.

L’imprenditrice appare a bordo di una barca a godersi il sole: gli scatti mostrano una forma fisica invidiabile a pochi mesi dalla nascita del suo secondo figlio avuto col compagno Travis Scott. Un parto dopo il quale Kylie ha dovuto affrontare un periodo non semplice nel quale si era ritrovata con 27 chili in più.

A giudicare dai recenti post su Instagram, però, pare proprio che si sia ripresa alla grande e il ruolo da mamma la renda davvero felice. Al piccolo Wolf ha anche dedicato una cameretta che è un vero sogno, con dei dettagli extra lusso che fanno innamorare.

Tornando alle foto al lago, è impossibile non fare caso ad un altro dettaglio: avete visto che costume indossa? Oltre alla coda di cavallo, ai grandi occhiali da sole scuri e agli orecchini pendenti, è sicuramente questo il dettaglio più fashion dell’intero look da spiaggia.

Kylie Jenner, il suo costume non passa inosservato: nuova moda in arrivo?

Il modello intero presentato dalla Jenner è davvero particolare e potrebbe seriamente diventare il prossimo must-have dell’estate 2022. E’ “metallico”, in total silver e firmato The Attico. Molto sgambato, presenta una scollatura molto profonda che si lega dietro al collo e lascia la schiena per gran parte scoperta. Sicuramente il suo prezzo non è affatto economico: si parla di ben 390 euro, ma bisogna ammettere che è in grado di garantire uno stile unico!

Essendo “metallico”, si nota subito e basterebbe da solo a fare un completo outfit. Kylie ne ha fatto addirittura un capo d’abbigliamento per la sera: per una festa vi ha abbinato un paio di jeans over, come se fosse un body. Il risultato è stato semplicemente spettacolare.

Visto che classe?