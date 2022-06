Ricordare Roberta de La clinica per rinascere? Dimenticatela così: oggi la giovane napoletana è tutt’altra persona, davvero bellissima!

In moltissimi ricorderanno la sua storia: stiamo parlando della giovanissima Roberta, paziente del dottor Giardiello nel corso della seconda stagione de La clinica per rinascere.

Se in tantissimi amano e seguono appassionatamente le storie di Vite al Limite, altrettanto numerosi sono coloro che non si sono mai persi una puntata de La clinica per rinascere. In attesa di poter scoprire se ci sarà mai una quarta stagione e quando andranno in onda i nuovi episodi, ripercorriamo le storie di alcuni dei suoi protagonisti e le loro trasformazioni. Recentemente, vi abbiamo mostrato il cambiamento di Lillino, ricordate? Ebbene. Stavolta vogliamo mostrarvi la giovane Roberta! Quando si è presentata allo studio del dottor Giardiello, la giovanissima napoletana pesava più di 200 kg. Grazie alla sua fortissima determinazione, però, è riuscita a dimagrire tantissimo. Siete curiosi di sapere come procede la sua vita? L’abbiamo rintracciata su Facebook ed abbiamo constatato coi nostri stessi occhi la sua ritrovata forma fisica. Guardate un po’ qui com’è.

Com’è oggi Roberta dopo La clinica per rinascere? Splendida

La storia di Roberta ha ampiamente catturato l’attenzione dei telespettatori de La clinica per rinascere. Alle telecamere del programma, infatti, la giovane ha raccontato di aver avuto da sempre problemi col peso, ma di aver iniziato a mangiare sempre di più dopo la morte di suo padre e diversi episodi di bullismo. Nonostante l’enorme sofferenza che la vita le aveva procurato, però, la giovane non si è affatto abbattuta. E, consapevole del peso raggiunto, ha scelto di chiedere aiuto al dottor Giardiello, medico chirurgo della Clinica Pineta Grande in Campania.

Il percorso di Roberta in clinica è stato formidabile sin da subito. Non solo, infatti, ha immediatamente registrato risultati su risultati, ma ad oggi si mostra in tutta la sua bellezza. Gli scatti che siamo riusciti a rintracciare su Facebook risalgono esattamente al 2020. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come la giovane sia fortemente cambiata dopo l’intervento. Oggi è decisamente un’altra persona ed ancora più bella. Eccola qui:

Ci auguriamo che ancora oggi Roberta non abbia perso la sua voglia di rinascita! Nel frattempo, le facciamo i nostri più sinceri auguri.