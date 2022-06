Ha lasciato la trasmissione: “Ci si vede quando ci si vede”; il saluto della conduttrice al termine dell’ultima puntata sa di addio.

L’estate è alle porte e, come sempre, la maggior parte dei programmi televisivi va in vacanza, per poi tornare regolarmente a settembre. E, tra i tanti saluti al pubblico di questi giorni, quello di una conduttrice in particolare non è passato inosservato.

“Ci si vede quando ci si vede”, ha risposto la conduttrice alla domanda di un ospito, curioso di sapere quando sarà possibile rivederla sul piccolo schermo. In seguito tutti i dettagli.

“Ci si vede quando ci si vede”: così la conduttrice ha lasciato l’amatissima trasmissione

“Devo salutare e soprattutto ringraziare la meravigliosa squadra di Uno Mattina che davvero negli ultimi tre mesi ha fatto un lavoro incredibile. Come avete visto, è cambiato il formato, sono cambiati i temi e siamo stati obbligati dagli eventi esterni, ma devo dire che è una prova che questa squadra ha affrontato con un grandissimo spirito di servizio, come il servizio pubblico richiede. Una sfida che abbiamo giocato e che secondo me abbiamo vinto”. Queste le parole di Monica Giandotti, che al termine della puntata di Uno Mattina di venerdì 3 giugno ha salutato così il pubblico.

La conduttrice ha ringraziato giornalisti, autori, inviati e tutti i collaboratori che hanno reso possibile il buon lavoro fatto in questi mesi. E, prima di ringraziare anche il pubblico e dare la linea ad Eleonora Daniele per Storie Italiane, la Giandotti ha risposto ad una domanda di un ospite. “Si ma Monica tu vai in vacanza ma poi? Dove ti vedo che io la mattina quando mi sveglio devo vederti”, ha chiesto Gigi Marzullo. “Ci si vede quando ci si vede, così si dice”. È stata la risposta della conduttrice.

Il suo è un addio certo o la rivedremo a settembre? In attesa di scoprire di più, da lunedì 6 giugno andrà in onda la versione estiva del programma Rai, Uno Mattina Estate, condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave.