Ha interpretato Leyla in Daydreamer: oggi l’attrice ha deciso di svoltare look, ecco come si mostra.

Daydreamer è la serie turca che ha riscontrato ascolti elevatissimi in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. L’amore tra Can e Sanem ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di telespettatori. Inizialmente questa storia sembrava impossibile perchè era tutto cominciato con una bugia.

Ma all’amore non si fugge ed è così che i protagonisti si sono congiunti sposandosi e diventando genitori di tre bambini. Un ruolo centrale è stato portato in scena dalla sorella della protagonista, Leyla. E’ stata lei in qualche modo a far sì che ciò accadesse: in che modo? La sorella maggiore trova lavoro per Sanem proprio nell’azienda in cui lei lavora. Se questo non fosse accaduto, non ci sarebbe stato nessun incontro tra la giovane scrittrice e il bel fotografo, non trovate?

Leyla è stata interpretata dall’attrice turca Oznur Serceler che come vi abbiamo anticipato ha deciso di cambiare look: l’avete vista oggi?

Leyla è la sorella della protagonista in Daydreamer: l’attrice mostra il suo nuovo taglio di capelli

Leyla nella serie turca Daydreamer-Le ali del sogno è la sorella della protagonista, Sanem. E’ lei che trova lavoro alla scrittrice nell’azienda dove lavorava da tempo. Ed è in questa azienda che trova l’amore. Infatti si innamora di Emre, il fratello di Can.

All’inizio non riesce a farsi notare dall’uomo, troppo preoccupato a tenere nascosti i suoi guai e a far mantenere il silenzio alla sua fidanzata, Aylin. Leyla è stata interpretata dall’attrice Oznur Serceler che conosciamo molto bene perchè non l’abbiamo vista solo in questo ruolo. L’attrice però negli ultimi mesi ha deciso di cambiare look.

Eccola oggi con il suo nuovo taglio di capelli! La sua acconciatura è molto diversa da come l’abbiamo vista in Daydreamer dato che nei panni di Leyla aveva i capelli lunghissimi. Questo è un cambio che rende diverso anche il suo viso ma non la rende meno bella. Oznur con questo nuovo taglio sta molto bene. Voi cosa ne pensate? Soprattutto, vi è piaciuto il suo personaggio nella serie turca?