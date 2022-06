Royal Family, la decisione netta di Harry e Meghan: perché lo hanno fatto; dietro la loro scelta c’è un motivo ben preciso.

È stata la loro prima apparizione ad una cerimonia ufficiale, da quando hanno rinunciato allo status di membri della famiglia reale. Parliamo di Harry e Meghan, che hanno partecipato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta: la sovrana festeggia i settanta anni di regno, qualcosa che non è mai accaduto nella storia della monarchia inglese.

E, senza dubbio, tutta l’attenzione era puntata sui duchi di Sussex, che hanno preso parte all’evento principale delle celebrazioni, la messa di venerdì 3 giugno alla St. Paul Cathedral, dove però la regina non era presente. Harry e Meghan hanno partecipato al Giubileo, ma l’hanno fatto seguendo una linea ben precisa. La loro scelta non è passata inosservata, ecco di cosa si tratta.

Royal Family, la decisione di Harry e Meghan non passa inosservata: cosa è successo

Harry e Meghan hanno preso parte al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, ma il loro intento è stato ben preciso: non oscurare in nessuno modo la sovrana. Per la prima volta in un evento ufficiale dopo la separazione dalla Royal Family, i Sussex avevano tutti gli occhi puntati addosso. Ed è per questo che hanno scelto di essere sì presenti, ma defilati, in modo da attrarre meno attenzione possibile. È questo il motivo per il quale Harry e Meghan sono apparsi ‘isolati’ nel corso delle celebrazioni: non erano neanche sulla balconata di Buckingham Palace, dove si dice che la Regina abbia voluto soltanto i membri della famiglia al servizio della Corona.

I duchi sono, però, hanno seguito lo spettacolo della parata in onore della regina da una finestra, in compagnia di alcuni membri delle famiglia di Andrea. Insomma, i Sussex sono tornati, ma assolutamente in disparte, per non togliere la minima attenzione all’oggetto della festa, la regina Elisabetta II.

Per l’occasione, Harry ha scelto un abito civile, mentre Meghan ha sfoggiato un tailleur bianco sobrio e super elegante. Avete visto le immagini della cerimonia?