Serena Rossi, impensabile retroscena sul set di Mina Settembre: si è trovata in grande difficoltà

Serena Rossi ha raccontato un impensabile retroscena accaduto sul set di Mina Settembre: si è trovata in grandissima difficoltà.

Siete in trepidante attesa per i nuovi episodi di Mina Settembre, vero? D’altra parte, dopo il finale choc della stagione scorsa, come vi si può dare torto! Ad oggi, non sappiamo quando andranno in onda le nuove puntata, quello che possiamo dirvi è che le riprese della seconda stagione sono terminate diverso tempo fa.

In attesa dei nuovi episodi, la Rai ha deciso di fare un grande regalo ai telespettatori di Mina Settembre: rimandare in onda le sue repliche. Ogni Domenica sera, infatti, verranno nuovamente trasmesse le avventure della famosa ed amata assistente sociale napoletana. Manca poco, quindi, alla puntata di stasera, ma a proposito avete letto anche voi cosa ha dichiarato Serena Rossi in una sua intervista a Vanity Fair? Nel corso di una sua intervista di un annetto fa, l’attrice napoletana ha raccontato un impensabile retroscena accaduto sul set della serie tv tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio De Giovanni. “Mi sono trovata in grande difficoltà”, ha detto sulle pagine del settimanale. Ecco cosa le è successo.

Serena Rossi, grande difficoltà sul set di Mina Settembre: il retroscena

Era esattamente il Gennaio scorso quando Serena Rossi si lasciava andare ad una lunghissima e piacevolissima intervista a Vanity Fair. In quest’occasione, l’attrice napoletana si è ampiamente raccontata. Svelando, quindi, non solo i suoi progetti futuri e il suo primo incontro con l’attuale compagno, ma anche i suoi sogni e com’è da mamma. Oltre a questo, però, la bella Rossi non ha potuto fare a meno di raccontare un impensabile retroscena accaduto sul set di Mina Settembre.

Chi ha seguito accanitamente Mina Settembre, sa benissimo che l’assistente sociale è stata costretta a scegliere tra Domenico, suo collega, e Claudio, ex marito. Chi ama Serena Rossi, però, è consapevole che sul set della serie tv vi era anche il suo compagno Davide Devenuto, che invece veste i panni del marito di una delle sue due migliori amiche. Ebbene. Proprio a proposito, la Rossi ha raccontato di essersi trovata in difficoltà soprattutto quando doveva girare le scene dei baci. “Quando dovevo baciare uno dei miei due uomini poi guardavo lui con aria da cane bastonato”, ha raccontato. Spiegando che ogni volta si ripeteva questa scena, la regista le diceva: “E vabbè, Sere’, non è che ogni volta te devi gira’ per chiedergli scusa!”.

Seppure sia una replica, seguirete la seconda puntata di Mina Settembre di stasera? Noi assolutamente si!