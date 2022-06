Tale e quale show, la notizia dell’ultimo minuto: avrebbe detto ‘no’ alla trasmissione

Tale e quale show, arriva una notizia dell’ultimo minuto: avrebbe detto ‘no’ alla trasmissione.

Nelle ultime settimane sono partite le candidature dei personaggi famosi per la nuova edizione di Tale e quale show. Le notizie al riguardo sono state tante. Una in particolare ha smosso l’attenzione dei fan. Infatti si è parlato della partecipazione delle principesse Selassiè, da poco uscite dalla casa del Grande Fratello Vip.

A quanto pare tutte e tre potrebbero parteciparvi come concorrente unico. Ma sono molti i nomi che hanno iniziato a circolare. Sembrerebbe che Carlo Conti sia pronto a debuttare con la nuova edizione con un cast pazzesco. Il conduttore potrebbe far affidamento su molti personaggi che abbiamo visto di recente proprio al GF Vip. Non tutte le notizie però sono buone perchè qualcuno avrebbe detto ‘no’ alla trasmissione.

Tale e quale show, brutta notizia per i fan: avrebbe detto ‘no’ alla trasmissione

In autunno avremo modo di seguire le nuove stagioni delle trasmissioni che sono solite andare in onda a partire dal mese di settembre. Anche Tale e quale show sta per tornare con Carlo Conti e con grandi novità. Novità che partono dai nomi dei candidati che negli ultimi giorni hanno fatto il giro del web.

Come vi abbiamo già accennato, le principesse Selassiè potrebbero essere nel cast come concorrente unico. Ma non è finita qui, perchè la pagina instagram Thepipol_tv, ha svelato alcuni nomi di personaggi famosi che hanno sostenuto la candidatura o che comunque sono in lista per poter entrare. C’è però una brutta notizia, sempre secondo quanto riportato dalla pagina sopra citata, un personaggio molto amato con certezza non ci sarà.

Nella nuova edizione di Tale e quale show, a quanto pare, non sarà presente Katia Ricciarelli. Negli ultimi giorni la voce di una sua partecipazione si era fatta sempre più insistente e sembrava quasi fosse certezza.

Ma ancora, tra i nomi che appaiono tra le candidature c’è anche quello di Alex Belli, anche lui ex concorrente della quinta edizione del GF Vip; compare inoltre anche il nome di Laura Chiatti. Naturalmente al momento sono indiscrezioni e soltanto nelle prossime settimane avremo maggiori conferme.