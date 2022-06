Uomini e Donne, l’annuncio tanto atteso è arrivato: “A settembre andremo a convivere”

Da pochi mesi hanno lasciato insieme Uomini e Donne dove si sono conosciuti: oggi sono una coppia ed hanno deciso di andare a convivere.

Il famoso dating show di Canale 5 è un luogo in cui le emozioni, belle o brutte che siano, sono sempre state al primo posto. In oltre due decenni di Uomini e Donne abbiamo visto frequentazioni interrompersi, conoscenze sfumare, fidanzamenti sfociare in matrimoni e litigi a non finire. Tutto sempre all’insegna dei sentimenti. Amori, attrazioni, gelosie, tradimenti, rabbia, e chi più ne ha più ne metta.

Quel che è certo è che il longevo programma per cuori solitari rappresenta un’occasione per tutti coloro che vogliono provare a dare una direzione sentimentale chiara e netta alla propria vita. O, almeno, così dovrebbe essere.

Se sono tante le storie che non hanno avuto il lieto fine, sia nel Trono Classico che in quello Over, sono state altrettante quelle che sono proseguite anche fuori dagli studi Elios. Proprio in queste settimane, ad esempio, si sono celebrate le nozze di Isabella e Fabio, incontratisi proprio grazie alla trasmissione e ad oggi sempre più felici ed innamorati.

Un’altra coppia formatasi quest’anno a Uomini e Donne è quella di Diego Tavani e Aneta Buchtova. Prima di iniziare ad interagire fra loro, entrambi avevano avuto delle frequentazioni: Diego era uscito per un periodo con Ida Platano ed Aneta aveva avuto una conoscenza con Armando Incarnato. I due hanno scelto di continuare la loro storia lontano dalle telecamere e, da quello che si vede sui social, tutto prosegue nel migliore dei modi.

Ma quali saranno i progetti futuri della coppia? Lo hanno rivelato in un’intervista al magazine della trasmissione.

Uomini e Donne, colpo di scena: hanno deciso di andare a convivere

Diego e Aneta stanno quindi vivendo appieno la loro relazione: i due condividono moltissimi momenti di vita quotidiana e, seppur casualmente, Aneta ha già conosciuto Leonardo, il figlio dell’ex cavaliere. Quest’ultimo ha raccontato che, mentre erano a cena con Aneta in un ristorante, ad un certo punto è arrivato suo figlio, che è molto amico di un ragazzo che lavora nel locale col quale aveva appuntamento dopo il turno.

La notizia che renderà felici i fan, però, è soprattutto la decisione della coppia che a breve andrà a convivere: “A settembre conviveremo: mi trasferirò a casa di Aneta. Ho le chiavi di casa già da qualche tempo, ma è più che altro un discorso logistico perché altrimenti ogni volta bisognerebbe aprire il cancello, e poi non parliamo delle spese per gli spostamenti in macchina e in motorino…” hanno rivelato nell’intervista su Uomini e Donne Magazine.

Tanti auguri allora per questo nuovo traguardo!