L’attrice ci ha mostrato in questi mesi i passi della sua gravidanza adesso è arrivato finalmente il momento: è diventata mamma per la seconda volta!

L’annuncio della gravidanza è arrivato molti mesi dopo, nel marzo del 2022, quando il pancione era già ben evidente. Ha pubblicato uno scatto sui social mettendo così i fan al corrente della lieta notizia.

Nel 2018 è diventata mamma per la prima volta della piccola Isabel e dopo qualche anno ha deciso di allargare la famiglia e dare una sorellina o un fratellino alla primogenita. Conosciamo molto bene l’attrice perchè potete comprendere, è famosissima. In particolare è nota per aver interpretato un ruolo in una famosa telenovela che per anni ci ha accompagnato. Nonostante il suo personaggio non fosse così buono, la sua interpretazione è stata impeccabile ed è riuscita a portarlo in scena proprio come doveva essere.

Negli ultimi mesi ha fatto sapere ai suoi follower di essere in dolce attesa per la seconda volta. In queste settimane abbiamo seguito la sua gravidanza dato che più volte ha condiviso scatti del suo pancione mostrandoci i movimenti. Adesso è arrivato il momento: l’attrice è diventata mamma per seconda volta!

E’ diventata mamma per la seconda volta: l’attrice ha accolto tra le braccia la piccola Julie

Abbiamo seguito l’attrice in una famosa telenovela dove ha vestito i panni di un personaggio ‘cattivo’. Infatti più volte ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote con ogni mezzo possibile alla storia d’amore tra i protagonisti. Il personaggio portato in scena è Delfina, vi dice qualcosa?

Se ci pensate bene, siamo certi, collegherete subito il nome del personaggio alla telenovela in cui l’ha portato in scena. Ma nel mentre che spolveriate le vostre idee ve lo sveliamo. L’attrice ha recitato in Flor-Speciale come te, la ricordate? E’ proprio lei che negli ultimi mesi aveva svelato di essere in dolce attesa mostrando il pancione.

Dopo averci mostrato i passi della sua gravidanza è arrivato il momento, Isabel Macedo è diventata mamma per la seconda volta di una femminuccia. Il nome scelto è Julia ed è nata il 4 giugno 2022 ma la notizia è arrivata soltanto nelle ultime ore. Questa è una nuova gioia per lei e per suo marito Juan Manuel Urtubey.