Avete visto il look di Elodie per il prossimo video? Si preannuncia un’estate di fuoco

Avete visto il look sfoggiato da Elodie nel suo prossimo video? Vi anticipiamo: si preannuncia un’estate di fuoco con lei, eccola qui.

È ritornata finalmente in “carreggiata”, la bella Elodie! Dopo l’incredibile successo riscontrato con “Bagno a mezzanotte”, divenuto un vero e proprio tormentone in pochissimo, l’ex cantante di Amici è pronta a rendersi la protagonista indiscussa di quest’estate.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, grazie al quale è possibile vedere diverse foto di un tatuaggio molto particolare e significativo per lei, la cantante è solita rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita. Che siano scatti in compagnia della sua mamma o di sua sorella o foto che descrivono le ultime novità lavorative, Elodie condivide ogni cosa col suo pubblico. Qualche giorno fa, ad esempio, ha fatto sapere i suoi sostenitori dell’uscita di un suo nuovo video musicale. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito, ma quello che non possiamo fare a meno di dirvi è che il look sfoggiato in quest’occasione ha catturato facilmente l’attenzione di tutti. L’avete visto anche voi?

Elodie, il look del prossimo video conquista tutti: l’avete visto? Splendida!

“Settimana prossima”, è proprio con queste esatte parole che Elodie ha annunciato qualcosa di grandioso in arrivo. A quanto pare, sembrerebbe trattarsi proprio di un nuovo video musicale. Insomma, teniamoci forte: l’ex cantante di Amici sta per sganciare una nuova bomba! Voi siete pronti?

Seppure sappiamo davvero pochissimo di questo nuovo progetto di Elodie, non si può fare a meno di constatare come questo si preannunci qualcosa di straordinario. Siamo totalmente abituati, è vero, ma stavolta sembrerebbe che la cantante romana abbia deciso di stupire ancora di più i suoi sostenitori, iniziando proprio con il look. Avete visto anche voi l’anteprima? Di cambi d’immagine, Elodie ne ha fatti parecchi in questi anni – basti pensare com’è cambiata dai tempi di X-factor – ma questo mostrato sui social sembrerebbe calzarle al pennello. Siete curiosi di vederlo anche voi? Guardate un po’ qui:

DIVINA: è questo l’aggettivo che ci viene in mente se ve la dovessimo descriverla con una sola parola. Oltre alla capigliatura ricca di treccine lunghissime, Elodie sfoggia un outfit completamente in latex. A partire dal completo intimo fino agli stivali scelti, il look è da urlo. A renderlo a tale, infine, una pelliccia di colore giallo, un trucco da sballo e una collana a forma di croce. Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?